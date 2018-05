Migranti žalují Itálii, že je vrací zpátky do Libye

Nigerijští migranti, kteří loni překonali nebezpečnou cestu přes Středozemní moře do Itálie, zažalovali italský stát za údajné porušování jejich práv tím, že Řím podporoval úsilí libyjských úřadů o jejich vrácení do severní Afriky.

Žalobu podalo minulý týden 17 osob u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, uvedla právní zástupkyně žalobců Violeta Morenová-Laxová, která zastupuje i právně humanitární síť Global Legal Action Network.

Migranti tvrdí, že Itálie porušuje několik článků Evropské úmluvy o lidských právech, včetně toho, že lidé nesmějí být vystavováni mučení, drženi v otroctví nebo ohroženi na životech. Žalobci tvrdí, že v Libyi se jim dostalo špatného zacházení nebo jim takové zacházení hrozí. Opírají se přitom o konstatování OSN, lidskoprávních organizací i tajných služeb, že uprchlíci těmto podmínkám v Libyi čelí.

Nejde o první žalobu proti Itálii za její rozhodnutí spolupracovat s libyjskými pobřežními hlídkami. Italský stát v roce 2012 prohrál spor u stejného soudu za to, že jeho pobřežní stráž přímo libyjským úřadů předala migranty zadržené na moři.

Podle Morenové-Laxové by nyní, pokud migranti spor vyhrají, mohla být Itálie donucena přestat s Libyí spolupracovat i obecněji. Jestliže nemůže už vracet migranty zpět do Libye, pokud je sama zachytí až v mezinárodních či vlastních teritoriálních vodách, snaží se aspoň libyjskou stranu financovat, koordinovat monitorovací akce na moři či jí poskytovat materiální vybavení a výcvik potřebné k tomu, aby její pobřežní stráž zadržovala migranty už ve vlastních teritoriálních vodách.

V hledáčku lidskoprávních organizací není jen Itálie, ale i sama Evropská unie. Řím dodal Tripolisu pro kontrolu libyjského pobřeží sedm opravených lodí a další tři má ještě poskytnout. EU zajistila výcvik zhruba 190 libyjských pobřežních hlídek. Itálie také komunikuje s libyjskou pobřežní stráží a koordinuje sledování lodí, které mohou převážet uprchlíky a ocitat se v nouzi, což podle mezinárodního práva zakládá povinnost přispěchat jim na pomoc a dopravit je do domovského přístavu.

V letech 2014 až 2017 se dostalo do Itálie přes 600 tisíc migrantů. Jejich počet prudce klesl poté, co Itálie a Libye začaly proti tomuto fenoménu od loňského února postupovat společně.

Během prvních pěti měsíců letošního roku se příliv migrantů z Libye snížil o více než 80 procent oproti stejnému období loni: podle oficiálních údajů na 6700. Ve stejném období zastavily libyjské pobřežní hlídky téměř 6 tisíc migrantů a uprchlíků. V roce 2017 Libyjci zadrželi a vrátili do Afriky téměř 19 tisíc lidí.

Dva z žalobců v nynějším soudním řízení tvrdí, že byli dva měsíce v libyjském zadržovacím středisku, kde byli vystaveni bití a vydírání a kde nedostávali najíst a nebyla jim poskytnuta základní zdravotní péče. S pomocí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se pak vrátili do Nigérie.

Všichni žalobci byli zachráněni na moři loni v listopadu. Nejméně 20 lidí, kteří s nimi pluli, se utopilo, když praskla část jejich gumového člunu. Na místě tehdy zasáhla německá humanitární loď Sea Watch 3, která zachránila 59 lidí a přepravila je do Itálie, a také libyjská pobřežní hlídka na lodi darované Itálií, která odvezla zpět do Afriky 47 osob. Na videozáznamu, který podle Reuters pořídila posádka Sea Watch, je vidět, jak Libyjci zadržené migranty bijí. Dva z uprchlíků byli podle žaloby po návratu do Libye následně prodáni pašerákům lidí a mučeni elektrickým proudem za účelem vymáhání výkupného od příbuzných.