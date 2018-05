Milion Francouzů přestal kouřit, "odstrašilo" je zdražení

Milion Francouzů, kteří každodenně kouřili, se svým zlozvykem během jednoho roku skoncoval. Oznámilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. Hlavním "odstrašujícím faktorem" bylo podle něj zdražení cigaret.

V roce 2017 podle ministerstva každý den kouřilo 26,9 procenta obyvatel ve věku 18 až 75 let, zatímco rok předtím to bylo 29,4 procenta. "Jsou to velmi povzbudivé údaje, je to zlom," uvedla ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová. Vzhledem k dalšímu plánovanému zdražování cigaret se podle ní dá očekávat, že pokles počtu pravidelných kuřáků bude trvalý.

Boj proti kouření si současná francouzská vláda podle agentury AFP vytkla za jeden ze svých hlavních cílů. Do listopadu 2020 se má cena balíčku cigaret postupně zvýšit ze současných osmi eur (206 korun) na deset eur (257 korun). Po posledním zdražení o jedno euro, které nastalo v březnu, poklesl prodej cigaret o pětinu v porovnání se stejným měsícem v loňském roce. Celkově za první čtvrtletí letošního roku se prodej snížil meziročně o 9,1 procenta. Mnoho Francouzů tabákové výrobky nakupuje například v zahraničí, kde jsou levnější.

Ve Francii jsou také nyní prostředky na odvykání kouření postupně hrazeny z pojištění jako jiné léky. Předchozí vláda zavedla stejné neutrální označení pro všechny značky a povinné varovné nápisy a snímky poškozených orgánů na krabičkách.