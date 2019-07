Milionová pokuta. Liga chce zpřísnit opatření pro záchranné lodě

Italská protiimigrační strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho navrhla podstatně zpřísnit opatření proti lodím nevládních organizací zachraňujícím migranty, které poruší zákaz a vplují do některého z italských přístavů. Informovala o tom agentura ANSA. Podle zvažovaného pozměňovacího návrhu by nově všem plavidlům, která bez povolení zamíří do italských výsostných vod, hrozila pokuta až jeden milion eur (25,5 milionu korun). Dosud byla maximální výše peněžitého trestu 50 tisíc eur (1,28 milionu korun).

Poslanci za stranu Liga předložili v parlamentu zvýšení pokut v rámci pozměňovacích návrhů k zákonu o bezpečnosti, který platí od června. Kromě toho chce vládní strana také zjednodušit proceduru, která umožňuje úřadům lodě porušující zákaz dočasně zabavit, uvedla agentura APA. Koaliční vláda krajně pravicové strany Liga a populistického Hnutí pěti hvězd má v parlamentu pohodlnou většinu.

Zákon o bezpečnosti míří na lodě nevládních organizací, které ve Středozemním moři u Libye pomáhají migrantům a které se během plavby do Evropy ocitnou v nouzi. Jeho znění se ale konkrétně o záchranných lodích nezmiňuje, hovoří pouze o plavidlech, která nedodržují zákony a mezinárodní právo.

Opatření už italské úřady od jeho schválení minulý měsíc několikrát použily. Například na Lampeduse koncem června zabavily loď německé neziskové organizace Sea-Watch, která bez povolení zakotvila v tamním přístavu se 40 migranty na palubě. Její kapitánka Carola Racketeová nyní čelí stíhání a za pašeráctví lidí a hrozí jí i pokuta. Od víkendu je stíhán i kapitán italské neziskové organizace Mediterranea Saving Humans, který na lodi Alex do přístavu na Lampeduse přivezl 41 migrantů.