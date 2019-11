Miloš Zeman se Zuzanou Čaputovou otevřeli Český dům.

Prezident Miloš Zeman v sobotu s hlavou Slovenska Zuzanou Čaputovou otevřeli v Bratislavě Český dům.

Zeman před slavnostním přestřižením pásky řekl, že si přeje, aby se Český dům stal místem setkávání a přátelství. Česko si budovu pronajímá od firmy podnikatele a miliardáře Tomáše Chrenka.

"Člověk si má občas splnit nějaký sen. Jedním z mých snů bylo otevření Českého domu v Bratislavě. Trvalo to pět let. Neustálé výmluvy, že to nejde, ale nakonec jsme našli spřátelené duše, které nám v tom pomohly," řekl Zeman, který vznik Českého domu ve slovenské metropoli dlouhodobě prosazoval.

Podle Čaputové navzdory rozdělení Československa zůstaly Česko a Slovensko nejbližšími partnery. "Věřím, že Český dům v Bratislavě k této blízkosti přispěje. Věřím rovněž, že Bratislava i celá země získala otevřením Českého domu důležité místo pro setkávání, místo, které prospěje vzájemnému obchodu i kulturní výměně," řekla slovenská prezidentka.

Čtyřpatrová budova v historickém centru slovenské metropole se stala sídlem Českého centra a dále agentur CzechTrade a CzechTourism. V budoucnu by tam měla působit také agentura CzechInvest. V Českém domě jsou vyhrazeny rovněž prostory pro výstavy. Naopak v budově nebude česká hospoda, kterou Zeman prosazoval.

Novým střediskem českého dění ve slovenské metropoli se stal měšťanský dům ze 17. století, který je součástí městské památkové rezervace. Slovensko na vytvoření Českého domu přispěje částkou 376.000 eur (9,6 milionu korun). Česko v minulosti podpořilo vznik Slovenského domu v Praze.

Před otevřením Českého domu Zeman a Čaputová položili věnce k pamětní desce, která připomíná průvod studentů bratislavských škol ze 16. listopadu, jehož účastníci skandovali v ulicích města hesla požadující demokracii a školskou reformou. "Den poté následovala velká demonstrace v Praze. Tyto dvě aktivity spustily velmi zásadný a důležitý proces změn na našem území," řekla Čaputová k takzvané sametové revoluci. Dodala, že 17. listopad a následné změny byly společným vítězstvím občanů tehdejšího Československa.