Ministryně: Únosci Vietnamce mohli zneužít pohostinnosti Slováků

Pokud bylo Slovensko zapleteno do únosu vietnamského občana z Německa a použilo na to vládní speciál, bylo to nevědomě. Prohlásila to slovenská ministryně vnitra Denisa Saková, kterou s odvoláním na agenturu TASR ve čtvrtek citovala slovenská média. Vietnamský podnikatel a funkcionář komunistické strany Trinh Xuan Thant, který usiloval o azyl v Německu, byl podle německé prokuratury v létě 2017 unesen vietnamskými agenty z Berlína a pak propašován přes Slovensko do vlasti.

Únos se údajně odehrál v létě 2017, kdy do Bratislavy zavítala delegace vedená vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti. Té slovenská strana zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy.

Podle ministryně Sakové je možné, že Vietnamci zneužili slovenskou pohostinnost. "Pokud se to prokáže, tak budou na úrovni diplomatických kroků přijata opatření. Deklaroval to předseda vlády, ministr zahraničních věcí i já," řekla Saková podle slovenských médií.

Všechny lety ministrů a jiných ústavních činitelů vládním speciálem povoluje podle Sakové v rámci své kompetence ministr vnitra. Tím byl v době únosu Robert Kaliňák, který z funkce odstoupil loni v březnu. Jeho nástupkyně Saková zastávala v té době post státní tajemnice na témže ministerstvu, o povoleních pro lety ale podle svého prohlášení nerozhodovala.

Případ vyšetřují německé orgány činné v trestním řízení. Na Slovensku loni v srpnu podala jedna slovenská novinářka trestní oznámení kvůli podezření ze zneužití pravomocí veřejného činitele, generální prokurátor ale podle Sakové neměl zákonný důvod k tomu, aby inicioval vyšetřování.

Před soudem zatím v Německu stanul pouze Long N. H., který si v Praze půjčil dvě auta, jež byla k únosu využita. Berlínský soud ho loni v červenci poslal na tři roky a deset měsíců do vězení. Právě přes Prahu podle všeho únosci cestovali do Bratislavy, než se odtamtud vydali do Moskvy a posléze do Vietnamu.