Moskva hrozí odvetnými kroky za rozmístění raket USA v Japonsku

Rusko zareaguje odpovídajícími kroky, pokud se Spojené státy rozhodnou rozmístit v asijsko-tichomořském regionu rakety středního a krátkého doletu. Podle ruských médií to v pátek řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Mluvčí reagovala na informaci, že Tokio a Washington mají v úmyslu projednat možnost rozmístění amerických raket středního doletu v Japonsku. Zpráva o tom se objevila v japonských médiích.

Něco takového znemožňovala smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu, kterou podepsali 8. prosince 1987 v Bílém domě americký prezident Ronald Reagan a tehdejší nejvyšší představitel Sovětského svazu Michail Gorbačov. Smlouva přestala platit poté, co od ní v roce 2019 odstoupily USA a následně i Rusko, na něž závazky z tohoto mezinárodněprávního aktu přešly po rozpadu SSSR.

"Rozmístění amerických raket středního a krátkého doletu s jakýmkoli vybavením v různých oblastech světa, včetně asijsko-tichomořského regionu, by mělo z hlediska mezinárodní a regionální bezpečnosti mimořádně destabilizující účinek," prohlásila podle agentury TASS Zacharovová.

"Vyvolalo by to nové kolo zbrojních závodů s nepředvídatelnými následky. Takový vývoj událostí by zjevně nijak neposílil bezpečnost USA ani jejich spojenců. Vznik dalších raketových hrozeb určitě povede k reakci z naší strany," dodala mluvčí ruské diplomacie.