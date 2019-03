Možné scénáře brexitu: předčasné volby či odchod bez dohody

Británie má Unii opustit již 29. března. Konečná podoba brexitu je však stále v nedohlednu a nálada v království je velmi vypjatá. Pokud nedojde ke schválení dohody o podmínkách odchodu s unijními vyjednávači, nabízejí se různé alternativy, jak by mohla situace vyústit.

Británie odejde z EU bez dohody

Takzvaný neřízený brexit, který si však žádná strana nepřeje a obecně je považován za nejhorší možnou variantu. Panují obavy především z ekonomických dopadů takového vývoje, zejména z výrazného narušení volného pohybu zboží, zdržení plynulého pohybu kamionové dopravy na hranicích a podobně. Nejistý by byl osud Britů žijících v zemích EU a také občanů EU v Británii. Podle průzkumů v Británii aktuálně klesá procento stoupenců neřízeného brexitu, a naopak roste podpora dohody dojednané s Bruselem premiérkou Theresou Mayovou.

Mayová se pokusí vyjednat s EU dohodu znovu

Takový vývoj je nepravděpodobný, neboť Brusel dal opakovaně najevo, že opětovně rokovat o dokumentu nehodlá. Mayová se ale neustále snaží vyjednat s Unií některé ústupky ohledně takzvané irské pojistky, která je hlavním sporným bodem brexitové dohody, a podle její formulace to již "začíná přinášet ovoce". Podle hlavního vyjednavače Evropské unie pro brexit Michela Barniera ale není možné o pojistce znovu vyjednávat.

Odložení brexitu

Premiérka Mayová v úterý 26. února poprvé připustila, že Británie může požádat o krátký odklad termínu odchodu země z EU. Přistoupit k tomu ale chce jen v případě, že britští poslanci odmítnou při nadcházejícím hlasování její brexitovou dohodu i možnost, aby země opustila Unii zcela bez dohody. Britská média už v lednu informovala s odvoláním na bruselské zdroje, že EU se připravuje na "technické" odsunutí termínu brexitu přinejmenším do července. Tento krok by případně musely schválit členské státy EU. Britští voliči podle průzkumu krátký odklad termínu podporují, ale podle Mayové by takový scénář by podle ní současnou patovou situaci nevyřešil.

Druhé britské referendum o EU

Vyžadovalo by odložení brexitu, neboť na jeho uspořádání už není do 29. března dost času. Vláda Mayové další plebiscit několikrát vyloučila. Britští labouristé ale v pondělí 25. února překvapivě oznámili, že jsou připraveni podpořit snahy o uspořádání druhého referenda o brexitu, pokud parlament odmítne jejich alternativní plán týkající se odchodu země z Evropské unie. Parlament plán labouristů 27. února odmítl.

Předčasné volby

I sama Mayová může dojít k závěru, že předčasné volby by byly nejlepším řešením současné patové situace. Pokud by s takovým návrhem přišla, musely by jej schválit dvě třetiny poslanců Dolní sněmovny. Volby by se mohly konat nejdříve za 25 pracovních dní. Zatím Mayová ale toto řešení vylučuje, naopak je připouštějí opoziční labouristé.

Žádný brexit

Soud EU v prosinci potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Současná vláda je ale pevně odhodlána dotáhnout brexit do konce, takže takovému kroku by zřejmě musela předcházet změna kabinetu nebo nové britské referendum o EU.