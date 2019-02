Mrtvý ležel před domem čtyři hodiny. Chybělo potvrzení o smrti

Čtyři hodiny ležel mrtvý muž před panelákem v polském městě Gliwice, protože pozůstalí ani policisté nemohli sehnat lékaře, který by vystavil úmrtní list, bez kterého pohřební služba tělo nepřevezme. Na případ upozornila televize TVN 24 s tím, že podobná situace by mohla nastat kdekoliv v Polsku. Muž totiž zemřel po 18. hodině, kdy ordinace mají zavřeno, a pohotovost či nemocnice provést tento úkon odmítly.

"Třiapadesátiletý muž se vracel z pohřbu kolegy. Padl na zem pár kroků od domova," vylíčila televize. "Záchranáři z pohotovosti připojili tátu k přístrojům, ale životní funkce nezaznamenaly. Tělo táty přikryli a odjeli. Policie natáhla okolo pásky a my jsme hledali lékaře, který by potvrdil úmrtí," vylíčili potomci zesnulého.

Nikdo nečekal, že otec náhle zemře a že hodina úmrtí bude tak důležitá. "Nevěděli jsme, co dělat. Nemohli jsme nechat tělo odvézt, dokud lékař nestanoví, zda zemřel z přirozených příčin, anebo s účastí třetích osob, protože pak tělo převezme policie. Byla to katastrofa," řekla dcera Julia.

Záchranáři nemají oprávnění

Záchranáři podle ředitele pohotovosti nejsou oprávněni vystavovat úmrtní listy, to smí jen lékař. Podle předpisů by úmrtní list měl vystavit lékař, který muže léčil. Ale bylo po šesté večer, kdy dotyčný lékař už nepracuje. Měla jej zastoupit nemocnice, ta to ale odmítla s odůvodněním, že nemá dohodu s městem, že ji úkon nikdo nezaplatí a není to tedy její věc.

"Problém spočíval v tom, že ani pozůstalí, ani my jsme nesehnali rodinného lékaře. Jiní lékaři a nemocnice nás odmítali," konstatoval policejní mluvčí Marek Slomski.

Situace byla pro syna a dceru zemřelého těžko zvladatelná a nepříjemná i pro policisty hlídkující u mrtvého těla. Ti se nakonec odhodlali zavolat prokurátorovi. Ten rozhodl, že tělo převezme pohřební ústav, se kterým má prokuratura dohodu pro případy úmrtí při nehodě či zločinu. Tělo ústav převzal i bez úmrtního listu. Jinak by ale pozůstalým nezbylo, než čekat na ulici u zesnulého otce až do rána, kdy se otevřou ordinace.

Nejde prý o výjimečnou situaci, uvedla polská televize. Od policistů syn a dcera slyšeli i o případech, kdy se na lékaře a úmrtní list čekalo i tři dny. A celé Polsko podle expertů čeká na novelu zákona z roku 1959, aby podobné situace vyřešila.

Město Lodž mezitím problém vyřešilo tak, že zřídilo úřad koronera pro situace, kdy chybí lékař oprávněný k vystavení úmrtního listu. Konkrétně v Lodži radnice uzavřela dohodu se zdravotnickým zařízením poskytujícím 24 hodin denně služby lékaře, který v hranicích města může potvrdit úmrtí a vystavit úmrtní list. Ročně tak v Lodži učiní ve čtyřech stovkách případů.