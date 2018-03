Muslimka prohrála, při řízení auta nesmí mít zahalenou tvář

Žena muslimského vyznání prohrála v Německu soud, který ji neuznal právo nosit nikáb - závoj přes tvář během řízení auta. V zemi našeho západního souseda existuje zákon, který nařizuje, aby řidiči měli při jízdě odhalený obličej a na to muslimka narazila. Zprávu přinesl německý server Deutsche Welle.

Soud v jihozápadním městě Karlsruhe ospravedlnil svůj rozsudek tím, že existující zákon v zemi nijak neomezuje náboženskou svobodu uvedené ženy. V zákoně se píše, že řidič motorového vozidla musí mít zcela viditelný obličej, což v praxi znamená, že člověk musí být při kamerovém pohledu rozpoznatelný.

Muslimka, jejíž identita nebyla uvedena, nosí nikáb již sedm let. U soudu ale nebyla schopna vysvětlit, jak by jí odhalení tváře během řízení auta ubližovalo. I to nakonec rozhodlo v její neprospěch.

Zákon, který vláda zavedla v září minulého roku, svým zněním především pomáhá polici identifikovat řidiče, kteří poruší pravidla dopravy, ať už kvůli vysoké rychlosti nebo jinému přestupku.

Rozhodnutí soudu pro ženu znamená, že nebude moci dokončit zkoušky, a nedostane tak řidičský průkaz, pokud se nerozhodne vzdát se nikábu. Žena argumentovala tím, že řidičský průkaz potřebuje, jelikož je svobodná matka a bydlí na venkově.