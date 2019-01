Muž, který najížděl během Silvestra do cizinců, zranil osm lidí

Němec, který během silvestrovské noci ve městech Bottrop a Essen najížděl autem do cizinců, zranil celkem osm lidí, z toho jednoho těžce. Uvádí to nová bilance německé policie. Dosavadní zprávy hovořily o pěti zraněných. Padesátiletého muže, který útočil zřejmě z nenávisti k cizincům, v úterý večer poslal soud do vyšetřovací vazby.

O první útok se muž pocházející ze západoněmeckého Essenu pokusil v pondělí kolem 23.45 v Bottropu. Chodcům se ale podařilo včas uskočit. Hůře dopadl následný útok na Berlínském náměstí v Bottropu, kde muž autem zasáhl syrskou rodinu i další cizince. Těžká zranění přitom utrpěla 46letá žena, která je už ale díky operaci mimo ohrožení života. Zranění neušel ani její 48letý manžel a dvě dcery ve věku 16 a 27 let. Ošetřeni museli po tomto útoku být také čtyřletý Afghánec a jeho 29letá matka, jakož i desetiletá dívka ze Sýrie.

O další útok se Němec, který dosud nebyl trestán, pokusil v Essenu, kde chtěl vjet do skupiny čekajících lidí. Těm se ale podařilo včas uhnout. Při dalším nájezdu pak na noze zranil 34letého obyvatele Essenu s tureckými kořeny. Poté ho zadržela policie.

"Ten muž měl jasný úmysl zabíjet cizince," řekl už v úterý ministr vnitra nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul. Tímto směrem se vyšetřování policie, která veřejnost žádá o zaslání videí z míst činů, ubírá i nadále. Podle serveru Spiegel Online podezřelý policii řekl, že příliš mnoho cizinců je pro Německo problémem, který chtěl vyřešit. Web také uvedl, že muž zřejmě trpí schizofrenií. Policie zatím nemá informace o tom, že by měl kontakty na pravicové extremisty.