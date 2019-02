Muž v centru Marseille pobodal dva lidi, policie ho zastřelila

Dva lidi pobodal v centru jihofrancouzského přístavu Marseille muž, kterého krátce nato zneškodnila policie. Třetího člověka lehce zranila střela vypálená během policejního zásahu, informovala agentura AFP. Motiv útočníka není znám, případ vyšetřuje protiteroristické oddělení místní prokuratury.

Útočník vytáhl nůž na dvojici kolemjdoucích krátce před 17.00 v oblasti plné restaurací a obchodů na křižovatce Římské ulice a rušné tepny La Canebiére. Podrobnosti o jejich zranění nejsou podle AFP známy.

Když na místo dorazili policisté, vzal pachatel do ruky pistoli, načež po něm jeden ze strážců zákona vypálil. Postřelený útočník krátce nato zemřel, jedna z dalších osob byla při střelbě zraněna na noze.

Útočník se narodil v roce 1983 a podle policie neměl dosud žádné policejní záznamy.

