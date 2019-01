Na hranicích s Ulsterem demonstrovali lidé proti brexitu

Několik stovek lidí nedaleko severoirského města Newry u hranice s Irskou republikou uspořádalo demonstraci proti odchodu Británie z Evropské unie. Na přeshraniční silnici symbolicky postavili model hraničního přechodu, aby zdůraznili svůj odpor proti možnému zrušení volného režimu na této linii.

Akci zorganizoval spolek Hraniční komunity proti brexitu, který podle serveru BBC chtěl touto cestou vyslat "jednoznačný signál", že místní lidé nebudou změnu hraničního režimu tolerovat.

Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku v připravené dohodě o brexitu stanoví, že pokud se nenajde lepší řešení, obnovení hranice mezi těmito dvěma územími se po přechodném období brexitu odvrátí vytvořením společného celního prostoru EU s Británií. Část britských politiků v takovém scénáři vidí snahu EU trvale připoutat Británii ke svým strukturám a Dolní sněmovna dohodu připravenou britskými a unijními vyjednavači tento měsíc odmítla. Termín britského odchodu z evropského bloku - 29. březen - se nicméně nezměnil.

Hundreds take part in protest on the border between Dundalk and Newry | Read more: https://t.co/RNHvylFELa pic.twitter.com/hAhjKmKtXv