Na Islandu se slavnostně loučí s ledovcem, který zanikl

Na západě Islandu se v pondělí lidé slavnostně loučí s ledovcem, který se v důsledku klimatických změn ztenčil natolik, že v roce 2014 jako první na ostrově zanikl. Odhalení pamětní desky připomínající někdejší ledovec Okjökull se zúčastní i islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová, ministr životního prostředí Gudmundur Ingi Gudbrandsson či bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová, napsal server BBC.

Islanďané chtějí akcí upozornit na zjevné důsledky oteplování planety a využít ji i jako výzvu k většímu nasazení v boji se změnami klimatu. Sešli se proto u městečka Borgarnes, kde je čeká výstup na vrchol sopky Ok, kterou ledovec posledních 700 let pokrýval. Tam zasadí pamětní desku s nápisem, jehož autorem je současný islandský spisovatel Andri Snaer Magnason.

Na kovové plaketě si lze přečíst v islandštině a angličtině "Dopis do budoucnosti", v němž stojí: "Ok je prvním islandským ledovcem, který o status ledovce přišel. Očekává se, že v následujících dvou stech letech stejný osud postihne všechny naše ledovce. Smyslem tohoto památníku je uznat, že víme, co se děje a co je třeba dělat. Jen vy víte, jestli jsme to udělali."

Namísto podpisu je ve spodní části desky datum a údaj 415 ppm (částic na milion) CO2, který odkazuje na rekordní množství oxidu uhličitého v atmosféře naměřené v květnu letošního roku.

"Je to důležitá symbolická chvíle. Klimatická změna nemá žádný začátek nebo konec a za touhle deskou stojí myšlenka, že je potřeba mít takovéhle varovné znamení, abychom si uvědomili, že se dějí historické věci a že bychom je neměli považovat za normální," řekl BBC autor nápisu.

Island, přezdívaný Země ledu a ohně, nepřichází kvůli změnám klimatu jen o své ledovce. Očekává se totiž, že bude postupně ustávat i aktivita místních sopek, neboť tání ledovců snižuje tlak na vulkanický systém.