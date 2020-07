Na italský ostrov Lampedusa zamířily desítky migrantů

Na italský ostrov Lampedusa dorazilo ve středu dalších sedm desítek migrantů z Afriky, o den dříve tam připlulo několik lodí se 173 běženci. Informovala o tom agentura APA. Místní úřady už delší dobu upozorňují na kritickou situaci na tomto středomořském ostrůvku, kde je už několikanásobně více běženců, než je kapacita tamního uprchlického zařízení.

Na Lampedusu, která leží jen asi 100 kilometrů od tuniského pobřeží, připluly v noci na středu čtyři lodě s celkem 67 migranty. Podle italské televize SkyTg24 jsou všichni Tunisané. Převezeni byli do uprchlického zařízení na ostrově, které má kapacitu ani ne sto lidí a je v něm už přes 500 běženců.

Sicílie, pod niž tento ostrov s asi sedmi tisíci obyvatel spadá, podle italské televize organizuje nyní přemístění asi 150 běženců do sicilského přístavu Porto Empedocle. V něm kotví i trajekt Moby Zaza, na nějž italské úřady umisťují kvůli pandemii covidu-19 do karantény běžence, které přivezou humanitární lodě. Po skončení karantény je převážejí do uprchlických zařízení v okolních regionech.

Počet migrantů se zdvojnásobil

Kvůli situaci na Lampeduse dorazila na ostrov v pondělí i ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová, kterou před místní radnicí čekalo několik demonstrantů.

Před týdnem vyzvali lídři jihoitalských regionů Sicílie a Kalábrie vládu, aby situaci s migranty připlouvajícími z Afriky do těchto oblastí urychleně řešila. V prvním pololetí se oproti loňsku počet migrantů, kteří dorazili do Itálie přes Středomoří, více než zdvojnásobil. Letos jich do Itálie od začátku roku připlulo podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) téměř 10 000 (včetně nejnovějších lodí na Lampedusu). Loni připlulo do Itálie přes Středomoří 11 471 za celý rok.