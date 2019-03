Na letištích v Británii našli podomácku vyrobené bomby

Podezřelé balíčky nalezené v úterý v rozmezí několika hodin na londýnských letištích Heathrow a London City a na nádraží Waterloo rovněž v britské metropoli obsahovaly malé podomácku vyrobené bomby. Byly schopné způsobit menší požár. Oznámila to policie, podle níž nikdo nebyl zraněn. Do vyšetřování případu se zapojila i irská policie, na balíčcích byly podle médií totiž známky irské pošty.

Incidenty, které vyšetřuje protiteroristická policie, si podle serveru Sky News vynutily evakuaci budovy pro personál na letišti London City, lety ale ovlivněny nebyly. Provoz na železnici na nádraží Waterloo narušen nebyl. Stejně tak událost neměla dopad na odlety a přílety na Heathrow. Právě na nejrušnějším britském letišti Heathrow balíček způsobil menší požár, který se ale podařilo rychle uhasit.

Výbušná zařízení byla v poštovních balíčcích o velikosti A4. Policie uvedla, že nálezy vyšetřuje jako "související činy" a pátrá po motivu.

Podle stanice Sky News nejméně na dvou ze tří balíčků byly irské známky. Irská policie později uvedla, že při vyšetřování incidentu svým londýnským kolegům pomáhá, informaci o známkách ale nepotvrdila.

Stupeň ohrožení Británie terorismem je nyní na druhém nejvyšším stupni, který označuje situaci za "vážnou". Země zažila v uplynulých letech několik teroristických útoků. Při atentátu v květnu 2017 v Manchesteru zemřelo 22 lidí. Jen dva týdny po tomto útoku otřásl Británií další atentát, který si v Londýně vyžádal osm obětí.

Strach z irských separatistů

Incident s balíčky se odehrál v době, kdy roste nejistota před odchodem Británie z Evropské unie, který je naplánován na 29. března. Právě otázka budoucího režimu na hranici mezi Spojeným královstvím a Irskem je v současnosti hlavní překážkou pro schválení dohody, kterou vyjednala britská vláda v Bruselu.

