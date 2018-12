Na místě demonstrací zemřel motorista. Jedná se o desátou oběť

Ve Francii zemřel v důsledku blokád takzvaného hnutí žlutých vest při silniční nehodě desátý člověk. Stoupenci hnutí požadujícího zlepšení životní úrovně Francouzů mají dnes protestovat už šestou sobotu v řadě.

Součástí hnutí jsou silniční blokády po celé zemi, které působí někde dopravní problémy. V pátek večer narazil řidič v plné rychlosti na okraji Perpignanu do kamionu, jehož řidič vyjednával s účastníky blokády. Nehoda se stala kolem 23.00 hodin. Šestatřicetiletý řidič utrpěl těžká zranění, jimž podlehl. Je desátou nepřímou obětí hnutí žlutých vest.

Perpignanský prokurátor Jean-Jacques Fagni řekl, že řidič nákladního automobilu zůstal na místě a počkal na příjezd policie, zatímco lidé, kteří průjezd blokovali, utekli. U nehody zůstaly jenom dvě nebo tři ženy ve žlutých vestách, které utrpěly šok.

Sobotní protesty se očekávají hlavně ve Versailles u Paříže. Úřady počítají s tím, že by se před někdejším panovnickým zámkem mohlo sejít několik set lidí. Na facebookové stránce věnované organizaci protestu, jsou lidé na desátou hodinu pozváni také do Paříže, a to na náměstí Opery. Očekávají se i akce mimo Paříž - v Lyonu, Toulouse, Orléansu nebo v Bretani.