Na připomínku osvobození tábora v Osvětimi dorazili nacionalisté

Desítky stoupenců polské krajní pravice se v neděli shromáždily u bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi v době, kdy se tam konala připomínka 74. výročí osvobození tábora sovětskou armádou. V areálu tábora, který je dnes muzeem, se obě skupiny nedostaly do kontaktu. Podle agentury Reuters to je poprvé, co polští ultranacionalisté podobnou demonstraci při této příležitosti uspořádali.

Ceremoniálu uctění památky obětí se zúčastnil premiér Mateusz Morawiecki a několik členů vlády spolu s několika posledními vězni bývalého tábora, kteří nacistické zločiny přežili. Na opačném místě tábora krajně pravicoví demonstranti rozvinuli polské vlajky, zpívali polskou hymnu a položili květiny k památníkům obětí.

"Židovský národ a Izrael dělají všechno pro to, aby změnili dějiny polského národa. Polští vlastenci to nesmějí dopustit," prohlásil na demonstraci Piotr Rybak z Polského hnutí nezávislosti, které shromáždění organizovalo.

Jak poznamenává agentura Reuters, polskou vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS) kritici obviňují, že se snaží snižovat podíl Poláků na holokaustu. Mnozí v Polsku stále odmítají uznat zjištění badatelů, podle něhož měli nacisté při vraždění Židů tisíce polských přisluhovačů, zatímco tisíce dalších Poláků riskovaly životy při záchraně Židů.

V Polsku před druhou světovou válkou žilo 3,2 milionu Židů, z nichž tři miliony nacisté zavraždili. Je to zhruba polovina všech Židů, kteří za války přišli o život.