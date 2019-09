Na řecké ostrovy dorazilo 424 migrantů. Tábory jsou přeplněné

Řecko se dál potýká s velkým množstvím nově příchozích migrantů, na ostrovy v Egejském moři připlulo z tureckého pobřeží od pátečního rána do sobotního poledne celkem 424 lidí. Informovala o tom veřejnoprávní stanice ERT. V přeplněných táborech na ostrovech Lesbos, Samos, Chios, Leros a Kos, které mají celkovou kapacitu šest tisíc osob, tak nyní pobývá přes 24 tisíc lidí, uvedla agentura DPA.

Počet migrantů v Řecku se v posledních týdnech výrazně zvýšil, a to zejména kvůli lodím, které připlouvají z Turecka na řecké ostrovy. Koncem srpna se takto do EU dostalo za jeden den 650 migrantů, což byl podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nejvyšší počet nových uprchlíků za jeden den od masové migrační vlny z roku 2015. Tehdy ovšem na řecké ostrovy denně mířilo až sedm tisíc lidí.

Podle situační zprávy Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) z konce srpna letos do Evropy přes Středozemní moře dorazilo přes 46 tisíc migrantů. Největší podíl - přes 23 tisíc - zamířil právě do Řecka, zatímco do Španělska doplulo kolem 15 tisíc lidí, do Itálie necelých pět tisíc. Ještě loni ve stejném období ale k evropským břehům doplulo přes 68 tisíc migrantů, největší část z nich však tehdy mířila do Španělska.