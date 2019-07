Nabarvili ovce na růžovo. Je to týrání, kritizují ochránci zvířat

Organizátoři hudebního festivalu Latitude v Henham Parku v Anglii jsou ze strany ochránců zvířat kritizováni a obviněni z krutosti spáchané na ovcích, které v rámci propagace festivalu obarvili jasně růžovou barvou. Barva vystavuje ovce riziku, jednak se jim může dostat do očí, jednak mohou její chemické látky vdechnout. Informoval o tom server The Independent.

Jen aby dobře zpropagovali svůj festival, ovce ponížili "na hračky a rekvizity", což se dá označit jako týrání, tvrdí ochránci.

"Tenhle senzacechtivý kousek toužící po pozornosti vystavuje ovce riziku, že se jim barvivo dostane do očí nebo že polknou roztok. Jelikož byly silně nabarvené, je pravděpodobné, že jim hlavu drželi ponořenou v roztoku," tweetovala Mimi Bekhechiová, vedoucí mezinárodního programu PETA sdružujícího ochránce přírody.

"Jen neznalí nebo krutí lidé stále zacházejí se zvířaty jako s živými hračkami a fotografickými objekty," doplnila Bekhechiová. Své stanovisko k tomu později vydala i samotná organizace PETA: "Zneužívání neskončilo jen u toho. Tahle jemná zvířata se snadno vystresují, jsou vyděšená z hlasité hudby a hlučných, opilých kolemjdoucích."

Ke kritice se přidali také lidé na sociálních sítích, přičemž někteří slíbili, že kvůli tomu budou festival, který probíhá od 21. do 24. července, bojkotovat. Někteří dokonce namítali, že organizátoři by měli být trestně stíháni. Charitativní organizace pro ochranu zvířat ale tvrdí, že i když je to politováníhodné, nejde o nic nelegálního.

"Využívání zvířat je jedna věc. Jiná věc je však využívat je takovým nezdravým způsobem v nepřirozeném prostředí. Ukazujete tím svou hloupost. Váš PR tým by měl být vyhozen," vzkázal organizátorům na twitteru Paul Tully, marketingový manažer cestovního ruchu.

Latitude festival se ale brání tím, že použitá barviva byla přírodní na bázi vody, na což jsou hospodářská zvířata z farem zvyklá. "Vodní barvivo je naprosto bezpečné a organizátoři akce podnikli všechny vhodné kroky k tomu, aby zajistili, že zvířata budou spokojená, v bezpečí a bude o ně dobře postaráno," prohlásila jménem společnosti Latitude městská rada hrabství Suffolk.