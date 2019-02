Navzdory USA? Německo je pro účast Huawei na budování sítě 5G

Německá vláda je nakloněna možnosti dovolit čínské společnosti Huawei účast na budování mobilních sítí páté generace (5G), a to navzdory výstrahám Spojených států ohledně bezpečnostních rizik spojených s tímto podnikem. Informoval o tom v úterý server listu The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na nejmenované německé představitele. Mluvčí ministerstva vnitra podle serveru CNBC uvedl, že Německo z budování vysokorychlostních sítí neplánuje vyloučit žádnou konkrétní firmu.

Podle listu The Wall Street Journal učinila předběžné rozhodnutí umožnit firmě Huawei účast v 5G sítích už před dvěma týdny skupina příslušných německých ministrů. Takovéto rozhodnutí by však i v případě následného potvrzení mohlo čelit opozici ve vládě i v parlamentu, tvrdí podle WSJ skupina státních pracovníků, diplomatů a zákonodárců, kteří by ze strategických a bezpečnostních důvodů upřednostňovali zákaz Huawei.

Předběžnému rozhodnutí podle zdrojů listu předcházelo vyšetřování, které neodhalilo žádné důkazy, že by společnost Huawei mohla využívat svá zařízení ke špehování komunikačních sítí. Vláda nyní nezávisle na obavách ohledně Huawei připravuje změny telekomunikačních zákonů, které by zpřísnily bezpečnostní požadavky na dodavatele telekomunikačních zařízení.

Ministr hospodářství Peter Altmaier v reakci na dotaz ohledně zprávy listu The Wall Street Journal uvedl, že vláda o svém postupu vůči firmě Huawei stále jedná. "Nemohu tuto zprávu explicitně potvrdit, protože se stále nacházíme v procesu jednání s dalšími ministerstvy," citovala Altmaiera agentura Reuters.

Mluvčí ministerstva vnitra podle serveru CNBC uvedl, že Německo není připraveno k vyloučení společnosti Huawei z vysokorychlostních sítí. "Přímé vyloučení konkrétního 5G dodavatele v současnosti není právně možné a neplánuje se," cituje CNBC z e-mailového prohlášení mluvčího. Ministerstvo se podle mluvčího soustředí na úpravu bezpečnostních požadavků, která by zaručila bezpečnost sítí i v případě nedůvěryhodného dodavatele.

Americký viceprezident Mike Pence o víkendu vyzval evropské spojence, aby při hledání dodavatelů pro mobilní sítě brali vážně hrozbu, kterou podle něj Huawei představuje. Dodal, že Huawei a další čínští výrobci telekomunikačních zařízení poskytují čínské vládě "přístup k jakýmkoliv datům, která se dostanou do kontaktu s jejich sítěmi či zařízeními".

Před používáním softwaru a hardwaru Huawei v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Společnost Huawei však existenci bezpečnostních rizik odmítá.

Zdroje agentury Reuters v pondělí uvedly, že britští bezpečnostní činitelé nepodporují úplné vyloučení společnosti Huawei z britských telekomunikačních sítí. Britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) se podle zdrojů domnívá, že nadále dokáže zvládat jakákoliv rizika spojená s Huawei pomocí testování výrobků ve speciálním zařízení, na které dohlíží zpravodajská služba.