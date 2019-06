Nebuď zbabělec Borisi, pochlap se, vzkázal sok před diskuzí

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt skrze deník The Times vzkazuje svému soupeři v boji o post lídra Konzervativní strany Borisi Johnsonovi, aby nebyl "zbabělec" a přišel s ním v úterý debatovat do studia televize Sky News. Také kritizoval jeho celkový přístup ke kampani, která zatím v podání někdejšího šéfa diplomacie nezahrnuje mnoho kontaktu s médii. Podle Hunta by Johnson jakožto možný příští premiér Británie měl své plány vysvětlovat veřejnosti.

Od počátku probíhající volby nového lídra konzervativců je Johnson považován za jasného favorita, bývalý starosta Londýna ale v posledních týdnech prakticky nedává rozhovory a odmítl také dorazit na první debatu kandidátů vysílanou minulou neděli. Sky News plánovala debatu mezi finálovou dvojicí uchazečů na úterý, Johnson o ni ale stále nejeví zájem.

"Já tam budu. Tak nebuď zbabělec, Borisi, pochlap se a ukaž národu, že se umíš vypořádat s intenzivním dohledem, jaký bude zahrnovat nejtěžší práce v zemi," napsal Hunt v komentáři v The Times. "Nový premiér potřebuje legitimitu danou tím, že své argumenty učinil veřejně a nechal je podrobit zkoumání," míní ministr zahraničí.

S podobnou výzvou přišel v neděli známý moderátor televize ITV Piers Morgan, který je tváří pořadu Good Morning Britain. "Ahoj, Borisi Johnsone. Tvůj soupeř bude zítra (v pondělí) na GMB. Ty nás už několik let ignoruješ. Co kdybys sebral trošku odvahy a dorazil v úterý? Jestli chceš řídit zemi, nemůžeš pořád utíkat před těžkými otázkami," napsal moderátor na twitter.

V sobotu se Johnson objevil před televizními kamerami na prvním ze série setkání se členy Konzervativní strany, kteří do konce července rozhodnou o vítězi volby nového lídra. V rámci mítinku mu mohl několik otázek položit moderátor rádia LBC Iain Dale, Johnson ale například odmítal vysvětlit okolnosti hlasité hádky v bytě své partnerky Carrie Symondsové, kvůli které soused k londýnskému bytu v noci na pátek zavolal policii.

"Myslím, že někdo, kdo se chce stát premiérem, by měl odpovídat na všechny otázky," řekl k záležitosti Hunt. Dodal však, že nebude hodnotit charakter svého soupeře a že "co se stane v osobním životě lidí je opravdu jejich věcí".