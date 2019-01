Nebudeme otročit. Tisíce lidí vyšly do ulic proti Orbánovi

Na demonstraci proti pravicové vládě Viktora Orbána a zákonu o přesčasech v Budapešti demonstrovalo na 10 tisíc lidí. Lidé šli v průvodu centrem města od Náměstí hrdinů a za vlhkého a chladného počasí došli před budovu parlamentu, informovaly agentury DPA a Reuters.

Sobotní protest navázal na sérii demonstrací z konce minulého roku. Protestující nyní žádají především zrušení zákona o předčasech, který v polovině prosince schválil parlament hlasy vládní strany Fidesz. Zákon zaměstnavatelům umožňuje žádat po zaměstnancích až 400 přesčasových hodin ročně.

"Nebudeme otročit," skandovaly davy. Někteří demonstranti měli transparenty vyzývající k "národní stávce". Protesty, které schválení zákona vyvolalo, podporují levicové i pravicové opoziční strany, odbory a nevládní organizace. "Dnes se zrodila nová opozice proti tomuto jednomu člověku," prohlásil jeden z řečníků na adresu Orbána, který je obviňován z autoritářství.

HUNGARY |



Tens of thousands of people have arrived to the parliament in #Budapest to protest the gov’t under Viktor Orban. pic.twitter.com/WAdPDc85jY