"Nebylo to znásilnění, nebránila se." Zástupci navrhují mírnější trest

Soud ve španělském městě Manresa řeší případ znásilnění čtrnáctileté dívky skupinou šesti mladých mužů. Podle státních zástupců by měli mladíci dostat menší trest, protože se neprovinili znásilněním, ale "jen" sexuálním zneužitím". Tento argument podepírají prohlášením, že dívka byla pod vlivem alkoholu a nijak se nebránila. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

Ve Španělsku pojmenovali tento případ Manresa Manada podle podobného nechvalně známého případu, který minulý měsíc uzavřel nejvyšší soud. Ten zvýšil pěti mladíkům tresty z devíti na 15 let ve vězení. I oni nejprve dostali mírnější trest za znásilnění osmnáctileté dívky v Pamploně.

Původní verdikt způsobil v očích veřejnosti velké rozhořčení. Tři soudci došli k závěru, že dívka, která muže znala jen dvacet minut, se útoku nikterak nebránila a tím pádem je stejně vinna. Nejvyšší soud argumentoval tím, že dívka byla jednoduše natolik vyděšená, že se ani nedokázala bránit.

Podobný vývoj má zatím rovněž případ v Manrese. Žaloba tvrdí, že muži znásilnili dívku v opuštěné továrně 29. října 2016. Sedmý muž je navíc obviněn z toho, že jen přihlížel, přičemž u toho masturboval. Hrozí mu 18 měsíců za to, že dívce nepomohl.

Obvinění popírají, že měli s obětí sex, a to i přesto, že sperma jednoho z útočníků se našlo na jejím oblečení. "Nevím, jak se to tam dostalo. Musela si na něco sednout," řekl ve středu u soudu v Barceloně jeden z obviněných.

Státní zástupci přesto navrhují, aby soud mladíky obvinil jen ze sexuálního zneužití s maximální délkou trestu ve výši 12 let, nikoliv ze znásilnění, neboť i přesto, že dívka s pohlavním stykem nesouhlasila, tak zároveň nedošlo k žádnému násilí ani zastrašování. To ovšem bylo dáno tím, že oběť nebyla ve stavu, kdy by se mohla efektivně bránit, protože byla opilá.

Advokáti dívky tvrdí, že byla zastrašena a pro mladíky navrhují trest ve výši 15 až 20 let. Středeční soud však skončil předčasně kvůli náhlé smrti v rodině jednoho z právníků. Strýce oběti musela navíc zpacifikovat policie, pokusil se totiž napadnout jednoho z obžalovaných. "Není na tom dobře, bojí se, že ji zabijou," řekl později novinářům.

Soud bude pokračovat v pondělí výpovědí obětí a také její kamarádky, která ji v osudnou noc chvíli doprovázela.