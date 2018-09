Nebyly to prostitutky. Kdo byly oběti Jacka Rozparovače?

Oběťmi slavného sériového vraha Jacka Rozparovače nebyly prostitutky, jak tehdejší policejní vyšetřovatelé tvrdili, ale obyčejné ženy z dělnické třídy. Tvrdí to historička, která vidí za nepřesným označením fakt, že v tehdejším viktoriánském Londýně byli policisté vůči ženám sexističtí. Zprávu přinesl server nzherald.co.nz.

Historička Hallie Rubenholdová píše historii pěti známých obětí sériového vraha - Mary Ann Nicholsové, Annie Chapmanové, Elizabeth Strideové, Catherine Eddowesové a Mary Jane Kellyové. Ty byly brutálně zavražděny na podzim roku 1888 ve Whitechapel na východě Londýna. Pachatel nebyl nikdy dopaden a v médiích dostal proslulou přezdívku Jack Rozparovač.

Nyní, 130 let od chladnokrevných vražd, přichází Rubenholdová s novými poznatky. Ve své připravované knize The Five (Pět) uvádí, že vyšetřovatelé rovnou předpokládali, že oběti jsou prostitutky, a neobtěžovali se proto hlouběji pátrat, co ženy opravdu dělaly. Historička z archivů přitom zjistila, že ne všechny byly prostitutky.

"Jacka Rozparovače popularizujeme, jsme jím a stejně tak nedořešenou záhadou vražd, trvající už 130 let, fascinováni. Přitom jsme nikdy nezpochybňovali společenské konvence 19. století. Svět, v němž byly (oběti) zabity, ženy nerespektoval a považoval je za jakési občany druhé kategorie," uvedla Rubenholdová.

Majitelka kavárny nebo služebná

I proto se podle ní vyšetřovatelé nikterak nezabývali životem žen, ale jednoduše je všechny označili za prostitutky. Jedna z obětí přitom se svým manželem provozovala kavárnu, jiná zase bydlela v rezidenci přítele, tehdejšího prince z Walesu. Další pracovala jako služebná v prádelně.

Misogynie a sexismus byly v tehdejším Londýně normou a zavražděné ženy byly po celou tu dobu dehumanizovány, protože se nikdo neobtěžoval pátrat po jejich opravdové identitě, vysvětlila historička pro Sunday Telegraph. Na svém twitteru ale potvrdila, že jedna z žen, Mary Jane Kellyová, byla opravdu sexuální pracovnicí, u Elizabeth Strideové se jí to nepodařilo ověřit. Zbylé tři však rozhodně s prostitucí neměly nic společného.

"Názor hlásáte jako fakt"

Paul Begg, jeden z historiků, v minulosti napsal knihu o historii Jacka Rozparovače a není se svou kolegyní z oboru příliš zajedno. "Nevadí mi, že budete říkat, že všechny nebyly prostitutky, jakmile bude vaše kniha publikována a budeme si fakta moci ověřit. Prozatím to je ale jen názor, který hlásáte jako fakt," vzkázal nelibě Rubenholdové.

Ta se proti tomu ohradila s tím, že se chová profesionálně a má plné právo zveřejňovat své informace ještě před vydáním knihy: "Předpověď: ať už bude v mé knize cokoliv, Paul Begg si najde důvod, jak ji rozcupovat a odsoudit."

A kdo vůbec měl být údajný Jack Rozparovač, jenž během svého několikaměsíčního řádění zavraždil minimálně pět žen? Policie došla k tomu, že nejspíš šlo o řezníka, který to uměl s nožem. Svým obětem totiž vždy prořízl hrdlo a byly nalezeny blízko loděnic, odkud se maso dováželo do města. Dnes již celosvětově nechvalně známého pachatele se ale nikdy nepodařilo vypátrat.