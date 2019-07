Nejdříve tropy, nyní záplavy. Déšť překazil býčí zápas v Pamploně

Po tropických vedrech, jež sužovala část Evropy předminulý týden, postihly nyní sever Španělska záplavy. Intenzivní srážky, které rozvodnily místní řeky, si v regionu Navarra vyžádaly jednu oběť. Zemřel řidič, jehož vůz strhl proud vody, informovala španělská média. Kvůli počasí byl v pondělí zrušen večerní zápas s býky v Pamploně, podle místních médií se tak stalo v tomto městě během nynějších oslav svátku svatého Fermína poprvé od roku 1997.

Přívalové deště rozvodnily v pondělí dvě řeky v regionu Navarra. Voda zaplavila okolí, převracela zaparkovaná auta a dostala se do sklepů. V noci na dnešek našli hasiči mrtvého řidiče, jehož vůz smetl proud vody v obci Ezprogui asi 50 kilometrů od Pamplony. Voda také na několik hodin odřízla nedaleko Pamplony přístupovou silnici do městečka Tafalla s asi deseti tisíci obyvateli.

Spain/Spanyol..... July 8, 2019

Extremely heavy rain hit Tafalla, a town and municipality in the province and autonomous community of Navarre, northern Spain causing devastating floods.



