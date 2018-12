Nejhorší nepokoje za deset let. Protestující poničili Vítězný oblouk

Sobotní protesty proti zvyšování cen pohonných hmot ve Francii skončily velkými materiálními škodami a zraněním více než 130 lidí. V Paříži byl kromě jiného poškozen interiér Vítězného oblouku a památka v neděli zůstane pro veřejnost zavřená. Prezident Emmanuel Macron svolal na neděli mimořádnou schůzi vládních činitelů a ihned po svém návratu ze summitu skupiny G20 v Argentině zamířil k Vítěznému oblouku, aby si prohlédl škody. Ministr vnitra Christophe Castaner nevyloučil vyhlášení výjimečného stavu, informoval francouzský tisk.

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux řekl, že vláda posuzuje všechny způsoby, jak zabránit dalším protestům. Mluvčí ale vyloučil, že by vláda změnila dosavadní kurz. V neděli se přihlásila skupina, která se označuje za mluvčí demonstrujících, a nabídla vládě dialog.

Francouzi od 17. listopadu protestovali v sobotu už potřetí v rámci hnutí takzvaných žlutých vest nejen kvůli plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, ale i kvůli dalším vládním opatřením. K sobotním akcím se připojilo v celé zemi na 75 tisíc lidí, zranění utrpělo podle policie 133 lidí a ze 412 předvedených osob policie ponechala 378 ve vazbě. Mezi zraněnými je 23 policistů. Hlášeny jsou značné materiální škody a pozorovatelé události označují za nejhorší občanský nepokoj ve Francii za více než desetiletí. Protesty pokračovaly na západě země, v Bretani, kde demonstranti blokují přístup k firmě, která zásobuje více než 170 restaurací. Problémy jsou i v departementu Var na jihu země.

Deset zástupců žlutých vest v týdeníku Le Journal du Dimanche vládě nabídlo dialog. "Buďme zodpovědní a nabídněme vládě, jak z této krize vyjít. Jsme skupina občanů, která je čestným zastoupením Francie, jež trpí a cítí se být zanechaná na pospas. Chceme být mluvčími konstruktivní zloby," napsala skupina, jež se chce distancovat od radikalizace a která tvrdí, že za žlutými vestami stojí 80 procent Francouzů. Griveaux řekl, že je vláda připravena se zástupci žlutých vest hovořit.

Hnutí zaznamenalo největší podporu první den protestu. Tehdy, 17. listopadu, na manifestace přišlo 282 tisíc lidí, ve druhém případě jich bylo 106 tisíc a z toho asi 8 tisíc v hlavním městě.

V sobotu se k protestujícím se připojily skupiny maskovaných mužů, z nichž někteří měli tyče a sekery. V Paříži převraceli a zapalovali automobily. "Musíme přemýšlet o opatřeních, která zabrání tomu, aby se to opakovalo," řekl Griveaux.

Macron svolal na dopoledne schůzku s premiérem Édouardem Philippem a Castanerem.

Reportáž serveru BBC o francouzských protestech:

Macron svolal na dopoledne schůzku s premiérem Édouardem Philippem a Castanerem.

Ředitel centra pro národní památky Philippe Bélaval v sobotu zveřejnil video z Vítězného oblouku, u nějž se protesty také odehrávaly. Ze záběrů je patrné, že je interiér poškozen. Zvenčí je Vítězný oblouk popsán černým sprejem. Bélaval oznámil, že památka zůstane v neděli pro veřejnost uzavřena, aby mohla být co nejrychleji uvedena do pořádku.

These images are from France as the yellow vests protest against the high fuel prices. In #zambia we pay $.06 more cents per liter then #France. We always manage to keep our peace. pic.twitter.com/6H9xFvK4u1