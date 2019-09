Několik žen chtělo odpálit bombu, dostanou doživotí?

Kvůli pokusu o spáchání atentátu před pařížskou katedrálou Notre-Dame a útoku na policistu z roku 2016 v pondělí stanulo před francouzským soudem pět žen, které se přihlásily k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AFP. Čtyřem z obžalovaných ve věku 22 až 42 let hrozí trest od 30 let za mřížemi po doživotí.

V září 2016 policie našla nedaleko katedrály Notre-Dame zaparkované auto naložené plynovými lahvemi a polité hořlavinou. Pokud by vybuchly, mohly by podle prokuratury zabít desítky lidí.

Francouzské policii se podařilo poměrně rychle vypátrat dvě ženy, které podle nich chtěly auto odpálit - Ines Madaniovou a Ornellu Gilligmannovou. Obě se už dříve dostaly do jejich hledáčku, neboť se snažily dostat do Sýrie, jejíž východní část tehdy ovládali radikálové z IS. Podle prokuratury se teroristický útok nezdařil jen díky tomu, že ženy udělaly chybu při výběru zápalné směsi.

Ženy se po nezdařeném atentátu pokusily uprchnout. Gilligmannovou policie zadržela za dva dny na jihu Francie. Madaniová se pokusila rychle naplánovat další teroristický útok. Pomáhaly jí při tom další tři ženy. V okamžiku, kdy je policie obklíčila, zaútočily džihádistky nožem a jedna z nich pobodala policistu v civilu. Sama utrpěla střelné zranění.

Madaniovou a Gilligmannovou naverboval do řad organizace Islámský stát džihádista Rachid Kassim, který nechvalně proslul jako jeden z nejdůležitějších náborářů IS ve Francii. Toho budou ve Francii soudit v nepřítomnosti. Podle některých informací ovšem tento radikál zahynul už v roce 2017 při útoku bezpilotního letounu nedaleko severoiráckého Mosulu.

Od atentátů na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo ze začátku roku 2015 zahynulo při teroristických útocích ve Francii 251 lidí, uvedla agentura AFP. Naposledy umírali nevinní lidé při atentátu v prosinci loňského roku, kdy islamista zaútočil na vánočních trzích ve Štrasburku.