"Nelidskost není politický názor." Demonstrace na podporu migrantů

Tisíce lidí v sobotu demonstrovaly v Německu na podporu nevládních humanitárních organizací, které se snaží bezpečně převážet do Evropy migranty z Afriky, kteří se ocitají ve Středozemním moři v ohrožení života.

Podle organizátorů akce namířené také proti údajné snaze vytvořit z Evropy nepropustnou pevnost pro migranty šlo v průvodu ulicemi Berlína asi 12 tisíc lidí. Podle policie citované místní rozhlasovou stanicí rbb šlo jen o "několik tisíc osob". Další podobné demonstrace se konaly také v Mnichově či v Lipsku.

Někteří demonstranti měli na sobě oranžové záchranné vesty. Někteří nesli transparenty s nápisy: "Nelidskost není politický názor" a "Lidská práva nekončí ve Středomoří".

12,000 people marching in Berlin for safe harbors along the Mediterranean and solidarity with refugees! #seebruecke pic.twitter.com/CpmNMSQ4Ry

Účastníci akce také kritizovali německého ministra vnitra Horsta Seehofera, který obhajuje tvrdý přístup vůči imigrantům, že "využívá utrpení lidí na moři" ke svým politickým zájmům podobně jako rakouský kancléř Sebastian Kurz či italský ministr vnitra Matteo Salvini.

"Porušují lidská práva, to je nesnesitelné a odporné," uvedli organizátoři.

#seebrücke on the street for an open #Europe stop the dying in the Mediterranean now! #solidarity #berlin @Asylrechtsblog @AsylNet pic.twitter.com/t2Y7W1o82k