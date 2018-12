Němci chtějí v čele CDU tajemnici Krampovou-Karrenbauerovou

Za nástupkyni Angely Merkelové v čele Křesťanskodemokratické unie (CDU) by si Němci s odstupem nejvíce přáli generální tajemnici strany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Je pro ni 45 procent lidí, jak ukazuje průzkum veřejného mínění, který veřejnoprávní televize ARD zveřejnila den před volbou nového předsedy.

Největšího konkurenta Krampové-Karrenbauerové, kterým je bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz, by v čele CDU rádo vidělo 30 procent dotázaných. Pro třetího z kandidátů - ministra zdravotnictví Jense Spahna - se jich vyslovilo jen deset procent.

Také mezi voliči křesťanských demokratů vede šestapadesátiletá Krampová-Karrenbauerová, i když už ne tak přesvědčivě. Do čela strany by ji chtělo 47 procent z nich, Merze 37 procent a Spahna 12 procent.

I když obliba jednotlivých kandidátů u voličů určitě bude u 1 001 delegátů sjezdu CDU hrát roli, není to jediné kritérium, podle něhož se rozhodují. Už osmero regionálních konferencí, na nichž se trojice kandidátů představovala, totiž ukázalo, jaké nadšení vzbuzuje u členů strany Merz, který se do politiky vrátil po zhruba deseti letech v byznysu. Také v okresních sdruženích, kde se uskutečnilo cvičné hlasování, byl třiašedesátiletý Merz nejoblíbenějším kandidátem členů CDU.

Průzkum pro ARD také ukázal, že kdyby se nyní uskutečnily volby, získala by CDU/CSU 30 procent, což je o čtyři procentní body více než v polovině listopadu. Druzí by skončili Zelení, kteří ztratili tři body a dostali by 20 procent hlasů. Sociální demokraté a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) by si přišli na 14 procent, Levice a svobodní demokraté (FDP) na osm.