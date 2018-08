Němci se mstí za vraždu. Nepokoje si vyžádaly zraněné

Večerní demonstrace v Chemnitzu (Saské Kamenici) nedaleko českých hranic si zatím vyžádaly několik zraněných, uvedla policie. Ta proti demonstrujícím, kterých je několik tisíc, nasadila vodní děla. Na místě jsou stovky policistů. Protesty souvisí s nedělní násilnou smrtí pětatřicetiletého Němce a následnými útoky na přistěhovalce.

V centru čtvrtmilionového města jsou nyní dvě velké skupiny demonstrantů - na jedné straně asi 2000 lidí na akci pořádané pravicově populistickým hnutím Pro Chemnitz, na druhé kolem 1000 osob na protestu sdružení Chemnitz Nazifrei (Chemnitz bez nacistů), které dává najevo svůj odpor vůči extrémní pravici.

"Z obou shromáždění létaly světlice a další předměty. Tím utrpělo zranění několik lidí, kteří nyní musí být ošetřeni," uvedla na twitteru policie. Upozornila také, že v jednom z parků v centru města se někteří lidé ozbrojili kameny. Více než stovka osob se zamaskovala. Objevily se i informace o tom, že zaznělo několik hitlerovských pozdravů. Policie, podle níž se ale většina protestujících projevuje pokojně, je prověřuje.

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci ze soboty na neděli vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 21 a 22 let z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, hovoří ale o bezdůvodném útoku.

V neděli odpoledne se kvůli činu uskutečnila dvojice protestů, do nichž se zapojili i pravicoví extremisté. Radikálové navíc napadali přistěhovalce a neněmecky vypadající osoby.

Varování předem

Organizace RAA Sachsen pomáhající obětem pravicového násilí již před akcí extremistů vyzvala migranty, aby se od odpoledne raději vyhnuli centru podkrušnohorského města Chemnitzu (Saské Kamenice).

"I když je to pro nás těžké tuto myšlenku vyslovit, doporučujeme migrantkám a migrantům vyhnout se od odpoledne vnitřní části města. Počítáme s neonacisty a rasisty připravenými k násilí, kteří chtějí cíleně napadat uprchlíky a také protidemonstranty," napsala ještě před akcí na facebooku organizace, která podle svého webu už 13 let podporuje oběti rasistických a pravicových útoků v Sasku.

Nečekaná výzva dokládá velmi napjatou atmosféru, která ve městě ležícím nedaleko od českých hranic od neděle panuje.

Vláda dění odsoudila

Německá vláda tvrdě odsoudila dění v Chemnitzu (Saské Kamenici), kde po nedělní násilné smrti pětatřicetiletého muže vyšli lidé do ulic a útoky nadále pokračují.

"Co víme, je to, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné," uvedl v pondělí na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost. "Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů," zdůraznil vládní mluvčí.

"To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat," uvedl také Seibert.

Dění v saském městě, které leží nedaleko českých hranic, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Všechny oběti jsou němečtí občané; o státní příslušnosti či národnosti podezřelých policie, která zadržela dva muže, neinformovala, přesto se rychle začaly šířit spekulace.

V neděli odpoledne městem na protest prošlo asi osm set lidí, mezi nimiž byli podle německých médií i pravicoví radikálové. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž na policisty místy létaly předměty, musel předčasně ukončit městské slavnosti. Další demonstrace se očekávají.