Němci se mstí za vraždu v Chemnitzu. Pořádají hon na cizince

Organizace RAA Sachsen pomáhající obětem pravicového násilí vyzvala migranty, aby se od odpoledne raději vyhnuli centru podkrušnohorského města Chemnitzu (Saské Kamenice). Hrozí podle ní další útoky rasistů a neonacistů podobné těm z neděle, kdy ve městě demonstrovalo asi 800 lidů kvůli násilné smrti pětatřicetiletého Němce. Z ní je podezřelý jeden Syřan a jeden Iráčan.

"I když je to pro nás těžké tuto myšlenku vyslovit, doporučujeme migrantkám a migrantům vyhnout se od odpoledne vnitřní části města. Počítáme s neonacisty a rasisty připravenými k násilí, kteří chtějí cíleně napadat uprchlíky a také protidemonstranty," napsala na facebooku organizace, která podle svého webu už 13 let podporuje oběti rasistických a pravicových útoků v Sasku.

Nečekaná výzva dokládá velmi napjatou atmosféru, která ve městě ležícím nedaleko od českých hranic od neděle panuje. I dnes se zde očekávají protesty. Jeden z nich uspořádá pravicově populistické hnutí Pro Chemnitz, další sdružení Chemnitz Nazifrei (Chemnitz bez nacistů), které chce dát najevo svůj odpor vůči extrémní pravici.

Dění v saském městě, které má asi čtvrtmilionu obyvatel, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál v noci ze soboty na neděli spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 22 a 23 let z Iráku a Sýrie. Státní zastupitelství pro ně žádá vazbu. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, hovoří ale o bezdůvodném útoku.

Při následných demonstracích někteří protestující napadali na ulicích přistěhovalce a jiné lidi cizího vzhledu.

Vláda dění odsoudila

Německá vláda tvrdě odsoudila dění v Chemnitzu (Saské Kamenici), kde po nedělní násilné smrti pětatřicetiletého muže vyšli lidé do ulic a útoky nadále pokračují.

"Co víme, je to, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné," uvedl v pondělí na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost. "Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů," zdůraznil vládní mluvčí.

"To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat," uvedl také Seibert.

Dění v saském městě, které leží nedaleko českých hranic, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Všechny oběti jsou němečtí občané; o státní příslušnosti či národnosti podezřelých policie, která zadržela dva muže, neinformovala, přesto se rychle začaly šířit spekulace.

V neděli odpoledne městem na protest prošlo asi osm set lidí, mezi nimiž byli podle německých médií i pravicoví radikálové. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž na policisty místy létaly předměty, musel předčasně ukončit městské slavnosti. Další demonstrace se očekávají.