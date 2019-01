Němec, který útočil autem na cizince, chtěl prý tak bránit útokům

Němec, který během silvestrovské noci ve městech Bottrop a Essen útočil svým autem na cizince, chtěl podle svých slov zabránit možným teroristickým útokům ze strany syrských nebo afghánských přistěhovalců. Podle listu Kölner Stadt-Anzeiger to řekl policistům při výslechu.

Padesátiletý Andreas N., který dosud nebyl trestaný a který trpí schizofrenií, najížděl v noci na úterý do skupin cizinců ve dvou západoněmeckých měst. Zranil přitom osm lidí převážně ze Sýrie a Afghánistánu, včetně dvou dětí ve věku čtyř a deseti let. Dočasně v ohrožení života byla kvůli jednomu z útoků 46letá žena ze Sýrie.

"Ten muž měl jasný úmysl zabíjet cizince," řekl už v úterý ministr vnitra nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul. To, zdá se, potvrzuje i mužova výpověď, v níž cizince označil za problém, za "černé huby" nebo "černé nohy". O svém činu hovořil jako o "uklízení".

Andreas N. si také stěžoval, že marně hledá práci a musí žít ze sociální podpory. Přistěhovalci podle něj pobírají stejné dávky, aniž by pro to kdy co udělali.

Muž pocházející z Essenu je nyní ve vyšetřovací vazbě a státní zastupitelství chce, aby kvůli psychickému onemocnění odborník posoudil jeho příčetnost. Pokud se ukáže, že byl v době činu nepříčetný, bude převezen do uzavřeného psychiatrického zařízení.