Němec najel autem do skupiny lidí, šlo o úmyslný čin

V Bottropu na západě Německa najel o silvestrovské noci 50letý muž autem do skupiny lidí. Tři zranil lehce, jedna žena je v ohrožení života, informuje internetový portál Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Policie předpokládá, že šlo o úmyslný čin, možná xenofobně motivovaný.

Podle agentury DPA muž, který pochází z Essenu, začal útočit krátce po půlnoci. Nejdříve poblíž centra Bottropu chtěl narazit do jistého chodce, ten se ale dokázal zachránit. Pak muž najel do skupiny lidí na náměstí Berliner Platz v centru Bottropu, kde se právě odpalovaly petardy a světlice. Tady zranil čtyři účastníky oslav příchodu roku 2019; jsou mezi nimi lidé původem ze Sýrie a Afghánistánu. Potom útočník ujel do sousedního Essenu, kde autem ohrožoval lidi na autobusové zastávce.

Krátce poté ho v Essenu zadržela policie. Při zatýkání prý měl nenávistné poznámky na adresu cizinců. Kromě toho mají vyšetřovatelé informace o tom, že je psychicky nemocný.

Loni v dubnu psychicky nemocný muž dodávkou najel do lidí v centru Münsteru. Zabil přitom tři osoby a více než dvě desítky zranil. Po činu 48letý pachatel spáchal sebevraždu. V prosinci 2016 islamistický terorista vjel kamionem na vánoční trh v Berlíně. Tento útok si vyžádal 12 mrtvých včetně jedné Češky a na pět desítek zraněných. Tunisana Anise Amriho o několik dní později na útěku zastřelila italská policie.