Němec podezřelý z vraždy Madeleine o podobném činu přemýšlel

Třiačtyřicetiletý Němec Christian B., který je podezřelý z toho, že v roce 2007 v Portugalsku zavraždil tříletou Madeleine McCannovou, v minulosti fantazíroval o tom, že unese malé dítě, bude ho zneužívat, a pak ho nechá zmizet. V pátek o tom informoval server německého zpravodajského magazínu Der Spiegel, podle něhož byl Christian B. za zneužití dítěte poprvé trestán už v roce 1994.

V září 2013 napsal Christian B. jednomu ze svých známých, že by chtěl "chytit něco malého a používat to celé dny". Když známý namítl, že to je nebezpečné, odpověděl Christian B.: "Co, když se potom zničí důkazy."

Právě to se podle německých vyšetřovatelů mohlo stát také v květnu před 13 lety, kdy z apartmánu v turistickém komplexu v Praia da Luz u jihoportugalského města Lagos zmizela tříletá Britka Madeleine. Její tělo se nikdy nenašlo, němečtí policisté jsou ale přesvědčeni, že je dávno po smrti. Z její vraždy teď podezřívají právě Christiana B., který v té době u Praia da Luz bydlel a v den únosu z tohoto místa i telefonoval. Den poté v Portugalsku odhlásil své auto.

Se zákonem se muž, který v Portugalsku střídavě pobýval mezi lety 1995 až 2007, kdy se živil příležitostnými pracemi a krádežemi, za život dostal do křížku mnohokrát. "Vyrostl v dětském domově, ukončil základní školu, odborné vzdělání nedokončil - jediné, co je v jeho směsi stále nových zaměstnání a míst pobytu dobře patrné, jsou trestné činy, procesy a odsouzení," píše Der Spiegel.

Za sexuální zneužívání dětí byl Christian B. odsouzen v letech 1994 a 2016. Loni si od soudu - i když zatím nepravomocně - odnesl sedmiletý trest odnětí svobody za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005. Na dlouhém výčtu trestných činů nechybí ani držení dětské pornografie, pokus o krádež nafty nebo prodej drog na severoněmeckém ostrově Sylt.

Specialisté německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA) považují Christiana B. za psychopata a manipulativního narcisistu. Vyšetřovatelé navíc nevylučují, že by mohl stát i za zmizením pětileté Ingy, která se v květnu 2015 beze stopy ztratila v německém Sasku-Anhaltsku. Christian B., který si nyní odpykává víceletý trest ve vězení v severoněmeckém Kielu, tehdy žil asi 90 kilometrů odtud.