Němec poštval psy na syrskou rodinu. Půjde za to do vězení

Čtyři roky vězení uložil soud ve středoněmeckém Magdeburku čtyřiadvacetiletému Němci za to, že na syrskou rodinu v tomto městě poštval své dva psy, kteří pokousali devětadvacetiletého otce rodiny. Soud muže shledal vinným z těžkého ublížení na zdraví.

Útok se odehrál v květnu v jednom z parků na severu metropole Saska-Anhaltska. Němec podle obžaloby nejprve syrskou rodinu rasisticky urážel, nadával jí a několikrát si před ní odplivl. Vše vyvrcholilo tím, že otce rodiny, který se snažil chránit své blízké, napadl a ještě na něj poštval své psy.

Nebylo to přitom poprvé, co se útočník zachoval podobně. Už dva měsíce před útokem podle vyšetřovatelů poštval své psy na jednu další oběť. V únoru loňského roku zase v tramvaji v Magdeburku zaútočil na jednoho cizince. Když mu další cestující přišel na pomoc, pustil se i do něj. Navíc podle vyšetřovatelů už dříve trestaný muž v minulosti 74krát napadl svou ženu.

Dvojice psů skončila po květnovém útoku v útulku.