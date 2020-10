Německá města mají za sebou první víkend bez prodeje a konzumace alkoholu

Některá velká německá města s rychlým šířením koronaviru mají za sebou první víkend se zákazem prodeje či konzumace alkoholu. Opatření platila zejména na oblíbených místech setkávání lidí a v nočních hodinách. Opatření zavedly například Berlín, Frankfurt na Mohanem, Mnichov nebo Kolín nad Rýnem. O omezení otevírací doby hospod či zákazu konzumace alkoholu přitom uvažuje i česká vláda.

Přísná opatření zavedla kvůli rostoucím počtům případů koronavirové nákazy radnice ve Frankfurtu nad Mohanem. Od pátku tu platí ve vybraných lokalitách, jako jsou některé ulice a veřejné parky, dokonce celodenní zákaz prodeje alkoholických nápojů. Opatření má platit nejméně do konce tohoto týdne.

Konzumace alkoholu ve frankfurtských hospodách i venku je obecně možné pouze do 23:00. Nová pravidla ve městě platí také pro soukromé oslavy, kterých se smí ve veřejných prostorech účastnit nanejvýš 25 lidí a v soukromí platí naléhavé doporučení omezit počet účastníků na deset.

Mnozí místní restauratéři podle serveru hessenschau.de ohlásili podání žaloby kvůli nové zavírací hodině. Podle šéfa iniciativy sdružující frankfurtské majitele restaurací Madjida Djamegariho omezení nedává smysl a je nepodložené.

Také Berlín má za sebou víkend bez nočního života a má to tak zůstat do konce října. Německé hlavní město přitom noční uzavření hospod nezažilo podle deníku Berliner Zeitung 71 let. Pokud hospodští i po 23:00 hostům alkohol prodají, hrozí jim pokuta ve výši 5000 eur (zhruba 136 000 korun).

V Mnichově byl noční zákaz prodeje a konzumace alkoholu na některých veřejných místech omezen na uplynulý víkend, kdy za prodej alkoholu v zakázanou hodinu hrozila pokuta 500 eur a za konzumaci 150 eur.

Místní omezení prodeje a konzumace alkoholu vyhlásily úřady také v Kolíně nad Rýnem, Mohuči nebo Řezně.

V Německu za uplynulý den přibylo dalších 2467 potvrzených případů nákazy koronavirem, zatímco v mnohem méně lidnaté České republice jich bylo 3104. V Německu koronavirus testy od propuknutí epidemie potvrdily u 325 331 lidí, z nichž 9621 zemřelo.