Německo hlásí 80 000 nakažených, Francie skoro 60 000

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu dosáhl už téměř 80.000. Za posledních 24 hodin přibylo 6174 infikovaných, informoval dnes na své webové stránce Institut Roberta Kocha (RKI). Nemoci COVID-19, kterou koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo v zemi již více než tisíc lidí. Od čtvrtka mrtvých přibylo 145.

Celkem je v Německu k dnešnímu ránu 79.696 potvrzených případů nákazy a 1017 obětí nemoci COVID-19.

Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko (20.237), které hraničí s Českem. Na druhém a třetím místě zůstávají Severní Porýní-Vestfálsko (16.606), které je nejlidnatější německou spolkovou zemí, a Bádensko-Württembersko (16.059). Dohromady mají tyto tři země 770 obětí nemoci COVID-19.

V Sasku, které rovněž sousedí s Českem, je ke dnešku 2336 infikovaných. Ze šestnácti německých spolkových zemí je v počtu případů na devátém místě.

V přepočtu na 100.000 obyvatel byla dlouho situace nejhorší v hanzovním městě Hamburku, nyní už jej předstihlo s téměř 156 případy na 100.000 obyvatel Bavorsko.

Francie

Ve francouzských nemocnicích za posledních 24 hodin zemřelo dalších 471 pacientů s nemocí COVID-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2. Celková bilance obětí nemoci tak již v zemi přesáhla 4500, započítána ale zatím nejsou úmrtí z domovů pro seniory. S odvoláním na data ministerstva zdravotnictví o tom dnes informovala agentura AFP. Potvrzených případů nákazy je v zemi už přes 59.000.

Francouzské ministerstvo zdravotnictví už několik dní upozorňuje, že počet obětí, který zveřejňuje, není úplný. V aktuální bilanci 4503 mrtvých jsou jen lidé, kteří nemoci COVID-19 podlehli v nemocnicích. Sčítání obětí v léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech seniorů stále není dokončené, podle zástupce ministerstva Jérômea Salomona jich je ale nejméně 884. Celkem je tedy obětí přinejmenším 5387.

V současnosti je ve francouzských nemocnicích kvůli nakažení koronavirem více než 26.000 lidí, z nichž téměř 6400 musí být na dýchacích přístrojích. Asi třetinu z nich tvoří lidé nad 60 let, 90 z těchto pacientů je mladších 30 let. Těžkých případů vyžadujících umělé dýchání ve srovnání se středou přibylo o 382.

Za posledních 24 hodin přibylo ve Francii více než 2000 potvrzených případů nákazy. Celkem jich tak je již 59.105. Více než 12.000 lidí se ale již z nemoci COVID-19 zotavilo, asi pět set v posledních 24 hodinách.

Nemoc COVID-19 se u lidí projevuje podobnými příznaky, jaké má sezónní chřipka. Podle Salomona ale v současnosti již naprostá většina nových případů souvisí s koronavirem. "Chřipka z většiny regionů už zmizela," uvedl.

Francie se pokouší v posledních dnech pomáhat přetíženým nemocnicím v obzvlášť postižených oblastech, kterými jsou region Grand Est na východě země a Paříž a její okolí. Transportuje proto pacienty se zvlášť těžkým průběhem nemoci do méně zasažených částí země, ale i do Německa, Rakouska, Lucemburska a Švýcarska. Převezeno bylo podle Salomona již celkem 439 pacientů.

Kromě nemocnic jsou přetížené i pohřební ústavy. Úřady dnes oznámily, že se na márnici dočasně změní i část největší evropské tržnice ve městě Rungis jižně od Paříže. První rakve by měly dorazit do jedné z hal již v pátek. Od pondělí budou moci přicházet pozůstalí, kteří se budou smět se svými blízkými na místě rozloučit, než se rakve převezou na hřbitovy či do krematorií. Jakou bude mít provizorní márnice kapacitu, úřady neuvedly. Podle listu Le Parisien by zde ale mohlo být najednou 800 až 1000 rakví.

Jedna hala na tržnici Rungis se dočasně na úložiště rakví proměnila již v roce 2003, kdy Francii postihla vlna veder, která si vyžádala asi 15.000 úmrtí.

Francie v boji s koronavirem přijala přísná opatření včetně celostátní karantény. Ta by měla platit do 15. dubna. Premiér Édouard Philippe ale dnes večer řekl, že vláda zřejmě její platnost ještě prodlouží. "Chápu netrpělivost některých, ale není to na to, abychom karanténu zrušili zítra ráno," řekl. Rušení opatření omezujících pohyb bude navíc podle něj jen postupné.