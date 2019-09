Německo prodloužilo zákaz vývozu zbraní do Saúdské Arábie

Německá vláda o dalšího půl roku prodloužila zákaz vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Platit tak bude nejméně do 31. března 2020, informovala agentura DPA. Už v březnu 2017 se vládní koalice dohodla na omezení exportu zbraní do zemí, které se zapojily do války v Jemenu. Loni v listopadu v reakci na vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžígo schválil kabinet úplný zákaz exportu.

Vláda nebude vydávat povolení k vývozu zbraní do saúdského království na Arabském poloostrově, zablokované také zůstanou už schválené zakázky, které se nestihly vyvézt.

Velká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů se v koaliční smlouvě z roku 2017 dohodla na zákazu vývozu zbraní do zemí, které se bezprostředně podílejí na válce v Jemenu, podle DPA si ale nechala otevřenou řadu "zadních vrátek".

Úplný zákaz vývozu do Saúdské Arábie kabinet schválil po vraždě novináře Chášukdžího, který kritizoval poměry ve své vlasti. Loni v říjnu byl brutálně zabit při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Mnozí, včetně zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva, mají podezření, že vraždu Chášukdžího nařídil korunní princ Muhammad bin Salmán.

Po sobotních útocích na ropná zařízení v Saúdské Arábii se začaly z řad vládní konzervativní unie CDU/CSU ozývat hlasy volající po zmírnění omezení na export zbraní. Už v úterý to ale kancléřka Angela Merkelová odmítla. "V tomto okamžiku nevidím předpoklady pro změnu postoje spolkové vlády," uvedla.