Německo se chystá na další vlnu veder. Mohl by padnout rekord

Německo se připravuje na další letošní vlnu veder, během níž by podle meteorologů mohl padnout i dosavadní teplotní rekord. Už ve středu by podle předpovědi Německé meteorologické služby (DWD) mohly teploty například v Sársku nebo v údolí Mosely dosáhnout 40 stupňů Celsia, ve čtvrtek pak bude ještě o něco tepleji. Vůbec nejvyšší teplotu zaznamenali v Německu v roce 2015, kdy v bavorském Kitzingenu naměřili 40,3 stupně.

"Pokud jsou naše modely správné, pak bude dosavadní rekord pokořen dokonce několikrát," uvedl mluvčí DWD Andreas Friedrich. Podle něj se dá předpokládat, že například v oblasti Kolína nad Rýnem a Duisburgu by teploty mohly dosáhnout 40 stupňů Celsia tři dny za sebou. "To by byla senzace a přepsali bychom klimatické dějiny Německa," dodal mluvčí.

Extrémně vysoké teploty přináší do Německa a do dalších zemí západní Evropy tlaková výše Yvonne, s níž proudí nad kontinent tropický vzduch. Podle odborníků je letošní počasí dalším dokladem znepokojivého trendu, kdy jsou výkyvy počasí stále častější.

"Pozorujeme, že rekordních teplot v posledních letech přibývá," uvedl Friedrich. V minulém století podle něj teploty v Německu dosáhly ke 40 stupňům jen v jediném roce - 1983. "S předpovídanými teplotami pro příští dny dosáhneme v tomto století hranice 40 stupňů už potřetí po roce 2003 a rekordu z roku 2015," dodal.