Německo se otevírá lidem mimo EU. Shání kvalifikované lidi

Výrazný nedostatek pracovních sil, kterým trpí Německo, chce spolková vláda snížit dvojicí zákonů, s nimiž na svém zasedání vyjádřila souhlas. Především kvalifikovaným občanům států mimo Evropskou unii mají usnadnit příchod do Německa a hledání práce v zemi.

Počet volných pracovních míst ve spolkové republice se nyní podle norimberského Ústavu pro výzkum pracovního trhu (IAB) pohybuje kolem 1,2 milionu, což je rekordní hodnota. Firmy potřebují stále delší dobu na to, aby tyto pozice obsadily. Zatímco před pěti lety připadali na každé volné místo statisticky čtyři nezaměstnaní, dnes jsou méně než dva.

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se podepisuje i na německém hospodářství. Dubnová studie Institutu německého hospodářství (IW) ukázala, že tento problém připravuje německou ekonomiku ročně až o 30 miliard eur (773 miliard Kč), což je zhruba 0,9 procenta hospodářského výkonu. Do budoucna bude navíc německých zaměstnanců kvůli demografickému vývoji ubývat.

Vláda kancléřky Angely Merkelové (CDU) se proto dohodla na několika opatřeních, která mají negativní trend zmírnit. Patří mezi ně zrušení seznamu povolání, u nichž dříve zaměstnavatelé museli kontrolovat, jestli na danou pozici nemohou vzít někoho z Německa nebo EU. To už nově nebude nutné, bude stačit, když dotyčný bude mít dostatečnou kvalifikaci a jazykové znalosti.

Podobný krok v Česku v nedohlednu

Do Německa navíc budou moci přicházet i vyučení lidé ze zemí mimo EU, aniž by měli dopředu jistou práci. Dosud tak mohli učinit jen vysokoškoláci. Ve spolkové republice, kde se budou muset finančně postarat sami o sebe, pak budou mít půlrok, aby si zaměstnání našli. Mladí lidé budou mít zase snadnější cestu přestěhovat se do Německa, aby se zde vyučili.

Zástupci německé vlády věří, že opatření, která má v příštím roce schválit parlament, zlepší situaci na pracovním trhu a zároveň pomohou snížit nelegální migraci tím, že řadě lidí bude umožněna migrace legální. Zůstat dlouhodobě v Německu by mělo být snadnější i pro dobře integrované běžence, kteří už v zemi alespoň rok a půl pracují.

Velké problémy s nedostatkem pracovních sil řeší také Česká republika, kde bez práce v listopadu bylo 215 010 lidí. Počet volných pracovních míst byl ale ještě o poznání vyšší - vzrostl na více než 323 500. O tom, že by se do Česka kvalifikovaní pracovníci ze zemí mimo EU měli dostávat snadněji, se hovoří už léta, dosavadní opatření jsou ale podle řady podnikatelů stále nedostatečná.