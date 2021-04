Německo zlepšilo epidemické hodnocení Česka, už nebude vysoce rizikové

Německo s účinností od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových států do mírnější kategorie "pouze" rizikových zemí. V pátek to oznámil Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Zásadní změny pro cestování mezi Německem a Českem to ale nepřinese. Tím nejviditelnějším ulehčením je to, že negativní test nebude vyžadován již při vstupu do Německa, ale bude ho možné podstoupit až po příjezdu. Podmínka desetidenní karantény, kterou lze po pěti dnech zkrátit dalším rozborem, nadále platí.

"Je to velký úspěch hlavně z psychologického hlediska, protože ještě počátkem týdne to německá strana vylučovala s ohledem na přísně byrokratické postupy," řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. "Faktem ovšem je, že ještě po dobu dalších deseti dnů bude platit přechodné období, kdy se na Česko bude pohlížet jako na oblast vysokého rizika," vysvětlil. Lhůta souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval.

Seznam vyhlašuje RKI na základě rozhodnutí grémia ministerstev zahraničí, zdravotnictví a vnitra. Spolu s Českem získalo lepší epidemické hodnocení Bulharsko, které je nyní rovněž jen rizikovou oblastí, naopak Litva, Mongolsko a francouzský departement Moselle se stávají vysoce rizikovými oblastmi. Pro departement Moselle je to ale zlepšení, neboť byl dosud veden jako oblast s mutacemi.

Německo pro epidemické hodnocení zemí zavedlo tři kategorie. Tou první je riziková oblast, kterou se zahraniční oblast stane po překročení sedmidenního průměru 50 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Následuje vysoce riziková oblast, kde je limit 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Za největší nebezpečí Německo považuje třetí skupinu zemí, což jsou oblasti s mutacemi koronaviru.

Česko aktuálně podle ministerstva zdravotnictví vykazuje za sedm dní 143 nových případů na 100 tisíc obyvatel, což je oproti Německu lepší hodnota. Německo, jak udává Institut Roberta Kocha (RKI), má sedmidenní průměr na hodnotě 153,4. Prakticky stejný průměr má i Bavorsko (154,5), naopak Sasko je s hodnotou 210,7 nejpostiženější německou spolkovou zemí.

Do kategorie rizikových zemí se Česko vrací po třech měsících. Poprvé Německo označilo Česko za rizikové loni 25. září, letos 22. ledna ho ale kvůli vysoké míře infekce přeřadilo k vysoce rizikovým. Od 14. února do 27. března bylo Česko kvůli britské variantě koronaviru oblastí s výskytem mutací, od neděle 28. března ho ale Německo vrátilo mezi vysoce rizikové.

Zlepšení epidemického hodnocení nijak výrazně nezjednodušuje podmínky vstupu z Česka do Německa. Dosud platil povinný negativní test již při překročení hranice, nově, respektive po uplynutí přechodné lhůty deseti dnů, postačí test vyhotovit do 48 hodin po příjezdu do Německa. Výjimkou jsou letečtí cestující, kteří musí mít negativní rozbor již při nástupu na palubu letadla mířícího do Německa. Tento test nesmí být starší 48 hodin.

Výsledek testu je nutné po vstupu do Německa uchovávat nejméně deset dní, protože hygienické stanice si ho mohou kdykoli během tohoto období namátkově vyžádat k předložení. Nadále také platí povinnost nastoupit v Německu do desetidenní karantény, kterou je možné po pěti dnech ukončit negativním testem. I tento výsledek je pro případnou kontrolu nutné uschovat, a to nejméně na pět dní.

Stejně jako při příjezdu z vysoce rizikových zemí platí i při cestách z rizikových oblastí povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Jako doklad slouží elektronické potvrzení, které po vyhotovení formuláře lidé dostanou ve formátu PDF.

Snadnější cestování do některých částí Německa mohou využít lidé, kteří byli plně očkováni některou z vakcín schválených v EU. Tento týden takové rozvolnění zavedlo Bavorsko, které karanténu nevyžaduje, pokud od konečné dávky očkování uplynulo nejméně 15 dní. Sasko obdobné zvýhodnění ještě neschválilo. Vyhnout se díky očkování karanténě je prozatím možné v šesti z 16 spolkových zemí, v sedmé, konkrétně Severním Porýní-Vestfálsku, testy plně nahrazují karanténu.