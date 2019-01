Německý Marburg se nabídl přijmout uprchlíky z lodi

Německé město Marburg je ochotno přijmout uprchlíky z německé lodi Sea-Watch 3, která od 22. prosince pluje ve Středozemním moři. Informovala o tom místní radnice. Sociálnědemokratický (SPD) starosta hesenského města Thomas Spies vyzval ministra vnitra Horsta Seehofera z bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), aby to umožnil. Zájem údajně mají i další německé obce.

Už ve středu projevilo ochotu k převzetí části uprchlíků ze Sea-Watch 3 Nizozemsko a v sobotu také Německo. Obě země si ale kladou za podmínku, že se stejně zachovají ostatní členské státy EU.

Město Marburg se nyní nabídlo jako "bezpečný přístav" pro všech 32 migrantů na palubě. Také starosta Neapole Leoluca Orlando řekl, že je připraven loď vpustit do přístavu. Italská vláda však razí přísnou protiimigrační politiku.

"Podle našeho přesvědčení a platného práva musí být lidé, kteří se na moři ocitnou v nouzi, zachráněni - bez ohledu na to, z jakého důvodu na moři jsou," napsal starosta Spies v dopise adresovaném Seehoferovi. Podle města vyjádřily ochotu přijmout uprchlíky také mnohé další obce po celém Německu.

Loď Sea-Watch 3 německé humanitární organizace Sea-Watch zachránila 22. prosince migranty u libyjských břehů a od té doby je nucena setrvávat na moři i s 32 lidmi na palubě. Malta a Itálie nechtějí do svých přístavů vpouštět lodě soukromých humanitárních organizací, protože země Evropské unie se nedokážou shodnout na přerozdělení uprchlíků z lodí.

Loď Sea-Watch 3 pluje v mezinárodních vodách pod nizozemskou vlajkou. Na palubě se nachází 32 migrantů zachráněných ze člunu. Pocházejí z Nigérie, Pobřeží slonoviny a Libye. Jsou mezi nimi tři malé děti, tři teenageři bez doprovodu a čtyři ženy.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) loni od ledna do poloviny prosince připlulo do Evropy přes Středozemní moře 113 145 lidí, o rok dříve to bylo ve stejném období 168 258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy loni přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.