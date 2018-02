Německý ministr: Existuje spojení mezi migrací a terorismem

Takzvaný Islámský stát (IS) bude podle šéfa amerických zpravodajských služeb Dana Coatese představovat dlouhodobé ohrožení pro svět. Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére na mnichovské konferenci zase vyjádřil přesvědčení, že se v brzké době terorismu svět nezbaví.

"Je to jako když zabijete chobotnici, zůstávají ještě pořád chapadla, která se rozšířila," řekl Coates o Islámském státu, který už je na Blízkém východě vojensky prakticky poražen. Svět se podle amerického zpravodajce bude muset IS zabývat i v dalších letech.

"Musíme se každopádně rozloučit s tím, že terorismus v brzké době porazíme. Musíme se rozloučit s představou, že existuje jeden předvídatelný typ útoků," řekl zase de Maiziére, podle něhož je obrázek velmi komplexní. Připustil také, že existuje spojení mezi migrací a terorismem, ale nedá se z něho rozhodně vyvozovat to, že bez migrace by nebyl terorismus.

Pokud jde o Islámský stát, je podle německého ministra zajímavé, že se zatím do evropských zemí původu bojovníků vrací jen málo z nich. Tajné služby nezaznamenávají ani velké počty přesunů do jiných zemí.

Poznamenal také, že poslední velký koordinovaný teroristický útok, v němž byly využité výbušniny, Evropu zasáhl v březnu 2016. Útoky od té doby podle něj byly primitivní - za využití auta či nože. Mohlo by to podle něj znamenat, že IS přišla částečně o schopnost velké útoky koordinovat.