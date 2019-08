Německý soud pozastavil omezení pro Facebook kvůli sběru dat

Německý soud dočasně pozastavil únorové rozhodnutí kartelového úřadu, podle kterého musí Facebook omezit postupy při sběru dat v Německu. To znamená, že Facebook zatím nemusí realizovat rozhodnutí Spolkového kartelového úřadu, prohlásil soud v Düsseldorfu. Dočasně pozastavení je platné do doby, než soud učiní konečné rozhodnutí o odvolání firmy proti nařízení kartelového úřadu.

Spolkový kartelový úřad v únoru rozhodl, že největší sociální síť na světě zneužívá své postavení na trhu, když sbírá informace o uživatelích bez jejich souhlasu, a nařídil Facebooku omezit tyto praktiky. Facebook se proti rozhodnutí odvolal.

Facebook se k rozhodnutí soudu odmítl vyjádřit. Kartelový úřad uvedl, že zveřejní své prohlášení později.

Německo považuje ochranu soukromí za důležitou a je v popředí globálního hnutí odporu vůči Facebooku vyvolanému loňským skandálem Cambridge Analytica, kdy se ukázalo, že soukromá společnost neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelích Facebooku.

Kartelový úřad v únorovém rozhodnutí vznesl námitky zvláště vůči tomu, jak Facebook shromažďuje údaje o lidech z aplikací třetích stran, včetně svých vlastních aplikací WhatsApp a Instagram, a onlinového sledování lidí, kteří ani nejsou jeho členy, prostřednictvím svých tlačítek like (to se mi líbí) nebo share (sdílet). Rozhodl, že Facebook nesmí do budoucna bez souhlasu německých uživatelů vyhodnocovat dohromady data, která o nich získal na různých platformách. Dal také sociální síti 12 měsíců na to, aby změny převedla do praxe.

Facebook minulý měsíc uvedl, že zlepší ochranu dat o uživatelích v rámci urovnání, na kterém se dohodl s americkou vládou. Mimo jiné má v rámci tohoto urovnání zaplatit pokutu pět miliard USD (116 miliard Kč).

Kartelový úřad v únoru upozornil, že Facebook sbírá data o uživatelích z mnoha různých zdrojů a platforem, nejen těch, které mu patří, a také z řady webových stránek, které jeho uživatelé navštíví. Všechna data pak Facebook sloučí, přiřadí k příslušnému facebookovému kontu a společně vyhodnocuje. Podle nařízení úřadu Facebook sice bude moci nadále sbírat o uživatelích různá data, ale bude moci tato data dávat dohromady jen pod podmínkou, že s tím uživatel bude skutečně souhlasit. Společnost také nebude mít možnost vyloučit uživatele, kteří se slučováním dat nebudou souhlasit.