Německý soud řidiči potvrdil doživotní trest za vraždu

Německý nejvyšší soud ve čtvrtek potvrdil doživotní trest vězení za vraždu řidiči, který v roce 2016 při nelegálním závodu aut v centru Berlína zabil nezúčastněného muže.

Naproti tomu soud s druhým mužem, který se souboje aut před více než čtyřmi lety účastnil, se bude muset opakovat. Nejvyšší soud to uvedl na svém webu.

Smrtelná nehoda se udála 1. února 2016 nedlouho po půlnoci, když si dvojice mužů v centru Berlína dala za běžného provozu závod. Tehdy šestadvacetiletý muž projel po zhruba 1,5 kilometru zběsilé jízdy jednou z křižovatek na ulici Kurfürstendamm na červenou rychlostí 160 až 170 kilometrů v hodině, přičemž z boku narazil do auta, které do křižovatky vjelo na zelenou ze druhé ulice. Naražený vůz odletěl vzduchem 25 metrů daleko a jeho 69letý řidič na místě přišel o život.

Případem se soudy zabývají už několik let. Naposledy loni oba muže berlínský soud poslal na doživotí do vězení.

Varování pro piráty

Trest pro řidiče vozu, který havaroval, ve čtvrtek nejvyšší soud potvrdil. Mladý muž si podle něj musel být vědom obrovského nebezpečí, které jeho chování představuje pro ostatní, a přesto se závodu zúčastnil. "Ani proti zhodnocení činu jako vraždy se v končeném důsledku nedá nic namítnout," konstatovali soudci, podle nichž je tak verdikt nižšího soudu pravomocný.

Druhý - o dva roky mladší - řidič ale získal naději na to, že od soudů odejde s nižším trestem. Nejvyšší soud totiž konstatoval, že nemůže být odsouzen jako spolupachatel vraždy, protože to by předpokládalo společné rozhodnutí k takovému činu. Případem se tak znovu bude muset zabývat berlínský soud.

Čtvrteční verdikt přivítaly policejní odbory, podle nichž je jasným signálem pro všechny piráty silnic, že je může čekat doživotní vězení, pokud při nelegálních závodech někoho usmrtí.