Němečtí experti po požáru v Saském Švýcarsku radí podporu smíšeným lesům.

Návrat k původnímu smíšenému lesu, odstraňování takzvaného mrtvého dřeva v blízkosti zástavby nebo používání dronů k hlídkování. Jako prevenci lesních požárů to Sasku radí experti, kteří po několik měsíců analyzovali letní ničivý požár v Saském Švýcarsku. Saské vládě také doporučili využít zkušeností z hašení plamenů v Českém Švýcarsku, odkud se požár do saské části národního parku rozšířil.

"Naše zpráva ukazuje, že neexistuje jediné opatření, které by všechny problémy vyřešilo. Riziko lesních požárů lze snížit jen kombinací různých opatření," řekl Hermann Schröder, předseda expertní komise, která tento týden saskému premiérovi Michaelu Kretschmerovi předala hodnoticí zprávu. Premiér k dokumentu řekl, že zemská vláda ho nyní prostuduje a rozhodne, jaká doporučení přijme.

Závěrečná zpráva obsahuje více než 100 návrhů, jak požárům lesa předcházet a jak hasičům boj s plameny v lesích usnadnit. V Sasku se stejně jako v Česku velmi diskutovalo o tom, do jaké míry k rychlému šíření ohně přispělo mrtvé dřevo, tedy popadané a neodstraněné stromy v bezzásahových částech lesa.

Klíčovým zjištěním je, že toto mrtvé dřevo nemělo zásadní vliv na rozsah požáru, v řadě případů ale zkomplikovalo hašení a postup hasičů. Proto komise doporučuje dřevo odstraňovat v okolí obcí a přístupových cest. Schröder poznamenal, že vzhledem ke kůrovci a suchu bude v nadcházejících letech mrtvého dřeva v lesích přibývat, proto je třeba podporovat přeměnu lesa ve smíšený.

V Česku na problém mrtvého dřeva poukazovali mnozí starostové měst a obcí v Českém Švýcarsku. Správa parku ale namítala, že v lese by i bez kůrovcového dřeva byla hrabanka, která dobře hoří. Za pravdu jí dala analýza, kterou v lednu zveřejnilo české ministerstvo životního prostředí. Odklizení kůrovcového dřeva by podle ní požár nezastavilo, oheň by podle vědců naopak zřejmě zasáhl ještě větší plochu a šířil by se rychleji.

Součástí doporučení německých expertů jsou mimo jiné odborná školení hasičů, jejich vybavení lehkými ochrannými obleky pro práci v letních vedrech, zajištění potřebné techniky pro práci v těžko přístupném terénu a zřízení systémů pro zásobování vodou. Odborníci navrhují využívání dronů a další moderní techniky pro požární hlídky a také lepší přípravu úřadů a institucí pro krizovou spolupráci.

Komise rovněž poznamenala, že poučení z požáru v národním parku by mělo Sasko hledat v Česku. "Lokalitu události lze považovat za jednu oblast, která je hranicí rozdělena na dvě svrchovaná území. České území bylo navíc postiženo výrazněji a rozsáhleji, což umožní získat poznatky, které by nám v budoucnu mohly pomoci takovým škodám a rozsahu předcházet," uvedla zpráva.

V Saském Švýcarsku na přelomu července a srpna shořelo asi 150 hektarů lesa, což jsou asi dvě procenta parku. Požár se do saské části národního parku rozšířil z Českého Švýcarska, kde oheň zpustošil na 1060 hektarů.