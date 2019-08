Nemíchejte do francouzštiny angličtinu, vyzval ministr kultury

Francouzský ministr kultury Franck Riester u příležitosti 25. výročí zákona o užívání francouzštiny v televizi a rádiu vyzval na twitteru občany, aby se vyvarovali nadužívání anglických výrazů ve francouzštině. Na ministra se následně snesla na internetu vlna kritiky, přičemž mnozí uživatelé poznamenali, že sám francouzský prezident Emmanuel Macron si často v projevech dopomáhá anglickými výrazy. Francie se pyšní svou kulturou a jazykem, který se neustále snaží bránit před vlivy angličtiny; americké zvyky Francouzi často označují pohrdavě za anglosaské, napsala agentura Reuters.

Riesterova výzva se objevila na twitteru v neděli večer u příležitosti 25. let od zavedení zákona, který stanovil povinné používání francouzštiny ve všech televizních programech, což znamená, že všechny pořady v cizím jazyce jsou dabovány, zatímco alespoň 40 procent písní pouštěných v rozhlase musí po většinu dne být ve francouzštině.

"Toubonovu zákonu je 25 let! Je výkladem druhého článku naší ústavy 'Jazykem republiky je francouzština'. Naše každodenní životy by byly tak odlišné bez tohoto jednoduchého požadavku - vyjadřujte se ve francouzštině!" napsal Riester a tweet doplnil velkým obrázkem francouzské vlajky.

Kritici vlastenecký příspěvek hojně komentovali a připomínali, že sám prezident Macron si běžně vypomáhá anglickými výrazy. V souvislosti s francouzskými inovacemi prezident například použil výraz "start-up nation". V jiném příspěvku uživatel připomněl, že Macron popisoval demokratický systém jako "bottom-up" (zdola nahoru).

Christophe Courtois, který se věnuje distribuci francouzských filmů, mezitím poznamenal, že známé francouzské firmy často využívají anglické slogany. Jako příklad uvedl reklamu automobilky Renault se sloganem "Never too much" (Nikdy to není příliš) či poutače francouzských aerolinek Air France s větou "France is in the Air" (Francie je ve vzduchu).