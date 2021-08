Neočkovaní lidé v Německu čelí rostoucímu tlaku, aby se nechali očkovat

Neočkování lidé v Německu čelí sílícímu tlaku, aby využili možnosti nechat se naočkovat proti nemoci covid-19. Ačkoli žádný z hlavních kandidátů na kancléře nepředpokládá povinnou imunizaci, musejí lidé odmítající očkování počítat s novými komplikacemi.

V Hamburku již od víkendu některé hospody a restaurace dovolují vstup jen očkovaným a uzdraveným, o přísnějších pravidlech se hovoří také v Bavorsku, Bádensku-Württembersku nebo v Porýní-Falci. Naopak očekávaná podmínka pro cestování dálkovými vlaky jen po doložení bezinfekčnosti narazila na nesouhlas příslušných ministerstev, kancléřka Angela Merkelová by ale nové pravidlo považovala za smysluplné.

Nejméně jednu dávku očkování v Německu s 83 miliony obyvatel zatím obdrželo 65 procent lidí, což odpovídá 54 milionům lidí. Imunizaci pak zcela dokončilo 60,3 procenta populace. Politici chtějí ale dosáhnout výrazně vyšší proočkovanosti. Očkovat se v Německu mohou všichni od 12 let, pro mladší děti, kterých je podle statistického úřadu zhruba 9,5 milionu, zatím dostupná vakcína není.

Na nezbytnost větší proočkovanosti upozornila v nedělní debatě kancléřských kandidátů Annalena Baerbocková, která do zářijových voleb vede Zelené. Baerbocková, která se zaštiťovala ochranou dětí, požaduje mobilní týmy a vícejazyčné informace, aby se nabídka vakcín dostala i do uzavřených komunit.

Bádensko-württemberský ministr vnitra Thomas Strobl v nedělníku Bild am Sonntag prohlásil, že pokud se epidemická situace zhorší a naplní se kapacita jednotek intenzivní péče, musejí neočkovaní počítat s tvrdšími opatřeními než neočkovaní. Podobnou cestu nevylučuje ani Bavorsko. Tamní ministr zdravotnictví Klaus Holetschek řekl, že již nyní je třeba připravit soubor opatření, a to včetně omezení kontaktů pro neočkované.

Ministr zdravotnictví ve spolkové zemi Porýní-Falc Clemens Hoch varoval neočkované lidi, že budou nyní v centru pozornosti, protože mohou zabírat lůžka na jednotkách intenzivní péče potřebným pacientům po infarktu nebo autonehodě. "Proto musejí být na zimu zavedena další omezení, která ale dolehnou především na ty, kteří očkovaní nejsou," řekl Hoch.

Hamburk již o víkendu přešel v některých oblastech, jako jsou restaurace, kluby, kina, divadla či sportovní události, na model, kdy negativní test již nestačí a vstup mají povolen jen očkovaní a uzdravení. Rozhodnutí, zda přísnější podmínku zavedou, musejí učinit sami provozovatelé. Výměnou za to mohou do svých prostor vpustit více hostů a nemusejí se již řídit časnější zavírací hodinou. Televize NDR informovala, že některé podniky si obzvláště pospíšily a na přísnější režim přešly již od půlnoci na sobotu.

Organizace hájící práva pacientů mezitím vyzvaly, aby podobné pravidlo platilo i v nemocnicích a pečovatelských domovech a aby byly stanoveny minimální kvóty na proočkovanost zdravotnického personálu. To by se ale neobešlo bez změny protiinfekčního zákona.

Vláda nyní zvažuje možnost, že na dálkových železničních spojích podmíní nástup do vlaku předložením dokladu o bezinfekčnosti, což je test, očkování nebo překonání nemoci. Ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy to ale ve svém posudku nedoporučují, neboť by to bylo obtížně kontrolovatelné i proveditelné. Německá nádraží využívají společná nástupiště pro regionální a dálkovou soupravu, kontrola by navíc během zastávek prodlužovala pobyt souprav ve stanici. Vládní mluvčí Steffen Seibert v pondělí prohlásil, že kancléřka Angela Merkelová považuje návrh i přes výhrady ministerstvem za smysluplný a možný.

Sporným bodem se v Německu stává také přístup k dětem. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn podporuje jednotný systém karanténních pravidel ve školách, mnohé regiony se ale vydaly vlastní cestou. Například Sasko nepovažuje děti s nasazenou rouškou za blízké kontaktní osoby, takže se na ně nevztahuje po setkání s nakaženým karanténa. Novou cestou se vydává Berlín, který chce posílat školáky do karantény až s potvrzeným PCR rozborem a nikoli jen rychlotestem.

Nová pravidla pro školáky žádá také hamburský senátor pro školství Ties Rabe. Ten poukazuje na mírnější a rychlejší průběh nemoci u dětí, které navíc nemají možnost se z karantény dostat rychleji díky negativnímu testu.

Podobně se k problému staví i další regionální ministerstva školství, obavy naopak neskrývá odborový svaz učitelů a vychovatelů VBE, který varuje před promořením škol a před podceňováním většinou jen mírného průběhu nemoci u dětí. Šéf VBE Udo Beckmann místo toho navrhuje ochranná opatření, která by vycházela z aktuálního sedmidenního počtu nových případů na 100 tisíc obyvatel. Od tohoto měřítka se ale Německo odklání, protože se chce díky proočkovanosti populace více řídit vytížeností jednotek intenzivní péče.