Nesmíme zradit Brity, říká Tusk. Měly by se jich týkat volby EP

Evropský parlament by navzdory řadě nesouhlasných názorů měl umožnit Británii účast v květnových volbách do Evropského parlamentu. Poslancům na plénu ve Štrasburku to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Brusel by podle něho neměl zradit rostoucí počet Britů, kteří si přejí setrvání své země v EU či nové referendum. Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier poté poslance ujistil, že hlavní prioritou Bruselu zůstává ochrana práv unijních občanů žijících a pracujících v Británii, a to i v případě, že země odejde z bloku bez dohody.

Tusk před poslanci hovořil o výsledcích summitu evropských lídrů z minulého týdne, který dal Londýnu do 12. dubna čas na rozmyšlenou, jak naloží s odchodem z unie. Do tohoto data má Británie stále na výběr mezi schválením dohody, odchodem bez dohody, delším odkladem brexitu nebo jeho úplným odvoláním, řekl Tusk.

Pokud by však Britové požádali o delší odklad, vyžadovalo by to účast v květnových evropských volbách. Předseda Evropské rady podotkl, že ví o některých názorech z řad europoslanců, podle nichž není účast britských europoslanců v dalším volebním období žádoucí. Tento postoj je však podle něho nepřijatelný.

"Mohou mít dojem, že je dostatečně nezastupuje jejich britský parlament, ale musí cítit, že jsou reprezentováni vámi v tomto sále, neboť jsou to Evropané," prohlásil Tusk s odkazem na šest milionů lidí, kteří podepsali petici za zrušení brexitu.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker se k brexitu při hodnocení bruselského summitu vyjádřil pouze krátce. "Pokud srovnám Británii se sfingou, tak mi sfinga přijde jako otevřená kniha," pronesl v narážce na fakt, že premiérka Theresa Mayová stále není schopna Bruselu jasně sdělit, co se bude ve věci odchodu její země z EU dít dále.