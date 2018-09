"Nespravedlivé!" Itálii vadí, jak OSN kritizuje její migrační politiku

Za "nevhodnou, neopodstatněnou a nespravedlivou" označil italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi kritiku, kterou si Řím vysloužil od OSN kvůli své migrační politice. Informoval o tom list La Repubblica. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová v pondělí kritizovala uzavření italských přístavů lodím neziskových organizací a oznámila, že vyslala do Itálie a do Rakouska speciální týmy, které budou v těchto zemích zkoumat situaci migrantů. Na nepochopení její krok narazil také ve Vídni.

"Stavět zdi, vyvolávat strach a odpírat uprchlíkům jejich základní práva není dlouhodobým řešením," uvedla v pondělí mimo jiné bývalá chilská prezidentka Bacheletová. Itálii kritizovala mimo jiné za nárůst rasismu a agrese proti migrantům původem z Afriky i Romům. Terčem kritiky nové komisařky se stala i Čína, Barma či Saúdská Arábie.

Italský ministr zahraničí v rozhlasové stanici Radio Capital "údajné zanedbávání lidských práv migrantů Itálií" obšírně odmítl. Uvedl, že jeho země po dlouhé roky nesla hlavní odpovědnost za záchranu tisíců lidských životů ve Středozemním moři.

Vůči kritice OSN se už v pondělí ostře ohradil italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini. "Itálie se nenechá od nikoho poučovat, a tím méně od OSN, která je prokazatelně předpojatá, zbytečně nákladná a mylně informovaná," řekl Salvini. Italská vláda podle něj uváží, zda bude dále OSN odvádět příspěvky.

Krátce poté, co nová vláda získala důvěru, Italové zavřeli přístavy lodím mezinárodních neziskových organizací, které se podílejí na pátracích a záchranných akcích ve Středomoří. Tvrdou linii migrační politiky prosazuje zejména Liga.

S plánem "sčítání" italských Romů a vedení jejich registru přišel také vicepremiér Salvini. To vedle levice a doživotní senátorky, která přežila holokaust, kritizoval i druhý vicepremiér Luigi Di Maio.

Na nepochopení narazila informace Bacheletové o vyslání zvláštních týmů také v Rakousku. "Myslím, že velmi rychle bude jasné - doufejme, že i komisařce pro lidská práva - že Rakousko přijalo po Švédsku druhý největší počet lidi na počet obyvatel v Evropské unii, že je náš sociální stát propracovanější než v téměř všech ostatních zemích světa, že u nás uznaní uprchlíci dostávají více peněz, než je v mnoha jiných zemích průměrný příjem," reagoval kancléř Sebastian Kurz.

V dřívější funkci ministra zahraničí Kurz podle svých slov navštívil mnoho zemí, kde je mučení na denním pořádku, kde je uplatňován trest smrti a svoboda tisku, slova a vyznání jsou cizími slovy. "Považoval bych za dobré, až bude dokončena kontrola v Rakousku, aby se (OSN) věnovala opět těmto zemím, kde jsou v oblasti lidských práv skutečné problémy," dodal kancléř.

Mluvčí komisařky Bacheletové uvedla, že vysílání misí na území členských států není nic neobvyklého. Vysílají se podle ní do všech zemí, ve kterých vyvstanou pochybnosti o lidských právech, například v roce 2016 do Bulharska, Francie, Řecka, Itálie a Makedonie. Někdy jde podle mluvčí jen o to informovat se na místě, někdy jsou později vypracovány i zprávy.

Novou vysokou komisařku OSN Bacheletovou dnes kvůli jejím výrokům k migraci kritizovalo také Maďarsko. Podle jeho velvyslankyně při OSN Zsuzsanny Horváthové by "konstruktivní dialog s vládami" před tím, než si komisařka vytvoří "uspěchané závěry", spíše pomohl při ochraně lidských práv. Zpráva, kterou Bacheletová představila, podle Horváthové obsahuje "polopravdy". Vysoká komisařka v pondělním projevu hovořila mimo jiné o "šokujících zprávách, podle kterých v posledních týdnech odmítali dávat migrantům zadrženým v tranzitní zóně na maďarsko-srbské hranici potraviny".